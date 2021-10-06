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    Українці здобули дві нагороди на чемпіонаті світу з боротьби

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    Магомед Закарієв став бронзовим призером чемпіонату світу - Українці здобули дві нагороди на чемпіонаті світу з боротьби
    Магомед Закарієв став бронзовим призером чемпіонату світу
    Фото: uww.org

    Бронзові медалі вибороли Магомед Закарієв і Олександра Хоменець

    Збірна України вдало стартувала на чемпіонаті світу з боротьби, який цими днями проходить в норвезькому Осло. За відсутності багатьох учасників Олімпіади в складі нашої команди, першу медаль у ваговій категорії до 97 кг здобув Магомед Закарієв. У півфіналі українець поступився росіянину Абдулрашиду Садулаєву, а в сутичці за «бронзу» взяв гору над білорусом Олександром Грушиним.

    Згодом на килим вийшла Олександра Хоменець. В категорії до 55 кг вона поступилася в кваліфікації японці Цугумі Сакураї, але за вихід до бронзового фіналу перемогла Роксану Засіну з Польщі. У сутичці за нагороду 18-річна українка перемогла росіянку Ольгу Хорошавцеву.

    Олександра Хоменець здобула другу медаль для збірної України на чемпіонаті світу. Фото: uww.org
    Олександра Хоменець здобула другу медаль для збірної України на чемпіонаті світу. Фото: uww.org

    Чемпіонат світу з боротьби в Осло завершиться 10 жовтня.

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    Теги: Олімпіада спортивна боротьба
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    Українці здобули дві нагороди на чемпіонаті світу з боротьби