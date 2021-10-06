Українці здобули дві нагороди на чемпіонаті світу з боротьби

Бронзові медалі вибороли Магомед Закарієв і Олександра Хоменець

Збірна України вдало стартувала на чемпіонаті світу з боротьби, який цими днями проходить в норвезькому Осло. За відсутності багатьох учасників Олімпіади в складі нашої команди, першу медаль у ваговій категорії до 97 кг здобув Магомед Закарієв. У півфіналі українець поступився росіянину Абдулрашиду Садулаєву, а в сутичці за «бронзу» взяв гору над білорусом Олександром Грушиним.

Згодом на килим вийшла Олександра Хоменець. В категорії до 55 кг вона поступилася в кваліфікації японці Цугумі Сакураї, але за вихід до бронзового фіналу перемогла Роксану Засіну з Польщі. У сутичці за нагороду 18-річна українка перемогла росіянку Ольгу Хорошавцеву.

Олександра Хоменець здобула другу медаль для збірної України на чемпіонаті світу. Фото: uww.org

Чемпіонат світу з боротьби в Осло завершиться 10 жовтня.