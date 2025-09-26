«Кривбас» втратив місце в 1/8 фіналу Кубку України
КДК УАФ зарахував «Кривбасу» технічну поразку з рахунком 0:3 у грі проти ФК «Чернігів»
«Кривбас» виключили з розіграшу Кубка України з футболу. Про це інформує «Главком» з посиланням на УАФ.
Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ, розглянув матеріали щодо можливого порушення регламентних норм ФК «Кривбас» (Кривий Ріг) під час матчу 1/16 фіналу Кубку України з футболу сезону-2025/2026 ФК «Чернігів» (Чернігів) – ФК «Кривбас» (Кривий Ріг), що відбувся 17 вересня 2025 року.
КДК УАФ анулював результат матчу, зарахував ФК «Кривбас» (Кривий Ріг) технічну поразку з рахунком 0:3, а ФК «Чернігів» (Чернігів) — технічну перемогу з рахунком 3:0 і виключив команду ФК «Кривбас» (Кривий Ріг) із розіграшу Кубку України.
Причиною такого рішення стало порушення регламентних норм, а саме – під час матчу у складі ФК «Кривбас» (Кривий Ріг) на полі одночасно перебували більше семи футболістів-легіонерів.
Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).
Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).
Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.
Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.
До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».
Коментарі — 0