Українець Михайлюк дебютував в НБА за «Торонто»

Захисник нашої збірної провів на майданчику 16 хвилин

Український атакуючий захисник Святослав Михайлюк провів перший офіційний матч за «Торонто Репторс». Команда з Канади в домашній грі поступилася «Вашингтону» з рахунком 83:98.

Михайлюк вийшов на майданчик з лави запасних і грав 16 хвилин. За цей час Святослав набрав 4 очки (1/2 двоочкових, 0/3 триочкових, 2/2 штрафних), зробив три підбирання в захисті, одну втрату і чотири фоли.

Інший український баскетболіст Олексій Лень не зіграв за «Сакраменто» в матчі з «Портлендом» (124:121).

Тим часом стало відомо, скільки в середньому коштує клуб в Національній баскетбольній асоціації. Виявилося, що сума складає $ 2,48 млрд. А вартість одразу трьох клубів перевимщує $ 5 млрд. Найдорожчим є «Нью-Йорк Нікс». Рейтинг команд.