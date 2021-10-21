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    Українець Михайлюк дебютував в НБА за «Торонто»

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    Святослав Михайлюк дебютував за&nbsp;&laquo;Торонто Репторс&raquo; - Українець Михайлюк дебютував в НБА за «Торонто»
    Святослав Михайлюк дебютував за «Торонто Репторс»
    Фото: НБА

    Захисник нашої збірної провів на майданчику 16 хвилин

    Український атакуючий захисник Святослав Михайлюк провів перший офіційний матч за «Торонто Репторс». Команда з Канади в домашній грі поступилася «Вашингтону» з рахунком 83:98.

    Михайлюк вийшов на майданчик з лави запасних і грав 16 хвилин. За цей час Святослав набрав 4 очки (1/2 двоочкових, 0/3 триочкових, 2/2 штрафних), зробив три підбирання в захисті, одну втрату і чотири фоли.

    Інший український баскетболіст Олексій Лень не зіграв за «Сакраменто» в матчі з «Портлендом» (124:121).

    Тим часом стало відомо, скільки в середньому коштує клуб в Національній баскетбольній асоціації. Виявилося, що сума складає $ 2,48 млрд. А вартість одразу трьох клубів перевимщує $ 5 млрд. Найдорожчим є «Нью-Йорк Нікс». Рейтинг команд.

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    Теги: баскетбол НБА
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    Українець Михайлюк дебютував в НБА за «Торонто»