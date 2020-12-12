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    Кубок світу з біатлону: гонка переслідування завершилася провалом українців і дублем французів

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    Кентен Фійон-Майє провів бездоганну гонку - Кубок світу з біатлону: гонка переслідування завершилася провалом українців і дублем французів
    Кентен Фійон-Майє провів бездоганну гонку
    Світлина - Instagram Кентена Фійона-Майє

    Першу перемогу в сезоні здобув Кентен Фійон-Майє

    Французький біатлоніст Кентен Фійон-Майє став переможцем гонки переслідування на третьому етапі Кубка світу з біатлону, який триває в австрійському Гохфільцені.

    Кентен розпочав пасьют з другого місця, з 17-секундним відставанням від лідера, норвежця Йоганнеса Дале. Скандинав заробив перевагу за підсумками спринтерської гонки, але не втримав її зараз. Він з двома промахами і відставанням 49,5 секунд фінішував третім, пропустивши вперед ще одного француза Емільєна Жаклена, котрий розпочав гонку з шостого місця і 46-секундного відставання, але завдяки чистій стрільбі на всіх чотирьох вогневих рубежах піднявся на друге місце. Фійонові-Майє Емільєн програв 25,5 секунди.

    Лідер загального заліку Кубка світу Йоганнес Бьо з Норвегії завершив гонку четвертим. Чемпіонові він програв 58 секунд через три промахи.

    Та й загалом серед дев’яти найкращих у цій гонці переслідування виявилося по чотири норвежці і французи. Розбавив їх лишень австрієць Сімон Едер, який фінішував восьмим.

    Обидва українці, які змогли пробитися в пасьют після спринту, виступили провально. Артем Прима з сімома (!) промахами опустився з 30-го місця на 42-ге. Антон Дудченко промахнувся тричі і піднявся з 52-ї позиції на 45-ту, що йому залікових очок теж не дало.

    Завершиться третій етап Кубка світу завтра. О 12:45 гонку переслідування побіжать жінки, о 15:00 в естафеті змагатимуться чоловіки.

     Читайте також: Знову – Норвегія. На третьому етапі Кубка світу з біатлону відбулася жіноча естафета
    Теги: біатлон Кубок світу Артем Прима Кентен Фійон-Майє Антон Дудченко Йоганнес Бьо Емільєн Жаклен Йоганнес Дале Сімон Едер
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