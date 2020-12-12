Знову – Норвегія. На третьому етапі Кубка світу з біатлону відбулася жіноча естафета

Марте Ольсбю-Ройзеланд та Інґрід Тандревольд на двох заключних етапах не залишили шансів суперницям Норвегії

Українки замкнули сімку найкращих

Жіноча збірна Норвегії виграла естафету на третьому етапі Кубка світу з біатлону, який триває в австрійському Гохфільцені.

Каролін Кноттен, Інґрід Тандревольд, Тіріл Екгофф і Марте Ольсбю-Ройзеланд виграли, не дивлячись на одне коло штрафу і шість використаних додаткових набоїв. На фініші норвежки випередили француженок, які стали другими, на 24,5 секунди, хоча насправді перевага чемпіонок була більшою. На фініші Марте Ольсбю-Ройзеланд знизила оберти, оскільки суперниці відстали безнадійно.

Франції друге в цьому сезоні срібло принесли Анаїс Бескон, Жюлія Сімон, Жюстін Брайзац-Буше і Анаїс Шевальє-Буше. Француженки уникли штрафних кіл, але закрили мішені з допомогою відразу 16-ти додаткових набоїв.

Третє місце посіли переможниці попередньої естафети в фінському Контіолахті – збірна Швеції. Скандинавок представляли Йоанна Скоттгайм, Лінн Перссон, Ганна Еберґ і Ельвіра Еберґ. Скандинавки заїхали на одне штрафне коло при дев’яти використаних додаткових набоях.

Збірна Україні після п’ятого місця в Контіолахті зараз стала сьомою. При цьому на другому етапі після ідеальної стрільби у виконанні Юлії Джими наша команда йшла третьою, а естафету Валентині Семеренко Юлія передавала п’ятою з відставанням від лідерки всього на 11,5 секунд. Проте Валентина закрила мішені з допомогою відразу п’яти додаткових набоїв і відставання від першого місця зросло до хвилини. Олена Підгрушна на заключному етапі чисто відпрацювала стрільбу лежачи, але на стійці закрила мішені, використавши два зайвих патрони. На фініші Олена програла боротьбу за шосте місце Лізі-Терезі Гаузер з Австрії. Додамо, що на першому етапі Україну представляла Дарина Блашко, загалом наша команда закрила мішені з допомогою десяти додаткових набоїв і програла чемпіонкам хвилину, 13,3 секунди.

Сьогодні, 12 грудня, в Гохфільцені відбудеться ще одна гонка. О 15:45 гонку переслідування побіжать чоловіки. За підсумками вчорашнього спринту право виступати там з українців здобули лише Артем Прима і Антон Дудченко.