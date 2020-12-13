Кубок світу з біатлону: гонку переслідування виграла норвежка Ройзеланд, найкраща з українок – 18-та

Марте Ольсбю-Ройзеланд перемогла, навіть не дивлячись на два кола штрафу

Переможниця спринту Алімбекова з Білорусі фінішувала другою

Норвежка Марте Ольсбю-Ройзеланд виграла заключну жіночу гонку на третьому етапі Кубка світу з біатлону, який сьогодні завершується в австрійському Гохфільцені.

Марте, яка за підсумками спринту забезпечила собі четверте місце, навіть допустивши два промахи, випередила чемпіонку спринту, білоруску Дінару Алімбекову. Дінара програла суперниці 13,9 секунди навіть за умови, що стріляла чисто.

Третє місце посіла, піднявшись із шостої позиції, з трьома колами штрафу, Жюлія Сімон з Франції. Шведка Ганна Еберґ, яка стріляла ідеально на всіх чотирьох вогневих рубежах, піднялася з 29-го місця і програла француженці боротьбу за бронзу лише на фінішному колі.

Найкраща з українок Дарина Блашко, припустившись єдиного промаху на заключному вогневому рубежі, піднялася з 24-го місця на 18-те з відставанням від чемпіонки в хвилину, 59,3 секунди. Всього на три секунди раніше, 17-ю фінішувала лідерка загального заліку Кубка світу Тіріл Екгофф з Норвегії, котра з шістьма промахами опустилася за межі першої десятки з другої спринтерської позиції.

Ще дві українки фінішували за межею залікових топ-40. Юлія Джима припустилася п’яти невлучних пострілів і з 33-го місця опустилася на 43-тє. Катерина Бех з п’ятьма промахами навіть трохи піднялася – з 59-ї на 52-гу позицію. Валентина Семеренко взагалі вирішила в гонці переслідування не стартувати.

Заключна гонка третього етапу Кубка світу, чоловіча естафета, відбудеться сьогодні, 13 грудня, починаючи з 15:00 за київським часом.