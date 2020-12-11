  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кубок світу з біатлону: перша перемога Білорусі, українки – поза двадцяткою

    • Розсилка
    Дінара Алімбекова вперше виграла особисту гонку в рамках Кубка світу - Кубок світу з біатлону: перша перемога Білорусі, українки – поза двадцяткою
    Дінара Алімбекова вперше виграла особисту гонку в рамках Кубка світу
    Світлина - Belta

    Дінара Алімбекова виграла першу особисту гонку в кар’єрі

    Олімпійська чемпіонка Пхьончхана-2018 в естафеті, 24-річна білоруска Дінара Алімбекова здобула першу особисту перемогу за час виступів на етапах Кубка світу.

    Щойно в австрійському Гохфільцені, на старті третього етапу Кубка світу з біатлону, Дінара виграла спринтерську гонку. Чисто відстрілявшись на обох вогневих рубежах, Алімбекова випередила на фініші на 8,5 секунди норвежку Тіріл Екгофф і на 9,9 секунди – німкеню Франціску Пройсс. Обидві призерки допустили по одному промаху.

    Найкраща з українок Юлія Джима з одним неточним пострілом стала 22-ю, програвши переможниці 57,8 секунди. Дарина Блашко, відпрацювавши на обох вогневих рубежах чисто, стала 24-ю. Від Джими вона відстала на сім секунд.

    Інші українки фінішували поза очковою зоною: Валентина Семеренко з двома промахами 45-та, Катерина Бех з двома – 59-та, Віта Семеренко теж із двома неточними пострілами – 69-та.

    О 15:20 за київським часом спринтерську гонку в Гохфільцені розпочнуть чоловіки. За Україну побіжать Антон Дудченко, Артем Прима, Дмитро Підручний, Руслан Ткаленко і Богдан Цимбал.

     Читайте також: Відома біатлоністка стала заступницею голови Чернігівської обласної ради
    Теги: біатлон Кубок світу Валентина Семеренко Віта Семеренко Юлія Джима Тіріл Екгофф Катерина Бех Франціска Пройсс Дарина Блашко Дінара Алімбекова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies