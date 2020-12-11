Кубок світу з біатлону: перша перемога Білорусі, українки – поза двадцяткою

Дінара Алімбекова виграла першу особисту гонку в кар’єрі

Олімпійська чемпіонка Пхьончхана-2018 в естафеті, 24-річна білоруска Дінара Алімбекова здобула першу особисту перемогу за час виступів на етапах Кубка світу.

Щойно в австрійському Гохфільцені, на старті третього етапу Кубка світу з біатлону, Дінара виграла спринтерську гонку. Чисто відстрілявшись на обох вогневих рубежах, Алімбекова випередила на фініші на 8,5 секунди норвежку Тіріл Екгофф і на 9,9 секунди – німкеню Франціску Пройсс. Обидві призерки допустили по одному промаху.

Найкраща з українок Юлія Джима з одним неточним пострілом стала 22-ю, програвши переможниці 57,8 секунди. Дарина Блашко, відпрацювавши на обох вогневих рубежах чисто, стала 24-ю. Від Джими вона відстала на сім секунд.

Інші українки фінішували поза очковою зоною: Валентина Семеренко з двома промахами 45-та, Катерина Бех з двома – 59-та, Віта Семеренко теж із двома неточними пострілами – 69-та.

О 15:20 за київським часом спринтерську гонку в Гохфільцені розпочнуть чоловіки. За Україну побіжать Антон Дудченко, Артем Прима, Дмитро Підручний, Руслан Ткаленко і Богдан Цимбал.

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