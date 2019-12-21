Кубок світу з біатлону: норвезький дубль, стабільність Підгрушної і вражаючий прогрес Семеренко



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Тіріл Екгофф виграла в цьому сезоні обидві гонки переслідування ВТ

У генеральній класифікації серед жінок змінився лідер

Норвезька біатлоністка Тіріл Екгофф виграла третю поспіль гонку в рамках Кубка світу.

Щойно у французькому Ансі досвідчена скандинавка розвинула перевагу, здобуту завдяки перемозі в спринті і виграла гонку переслідування. Екгофф припустилася двох промахів. Це стільки ж, як в основних переслідувачів. Як наслідок, заключне коло перетворилося для Тіріл в коло пошани.

Другою фінішувала інша представниця Норвегії Інґрід Тандервольд, котра завдяки набраним сьогодні очкам вперше в кар’єрі очолила загальний залік Кубка світу. На третьому місці фінішувала француженка Жюстін Брайзац. Італійка Доротея Вірер, здійснивши спурт з 22-го місця на четверте, все ж не змогла втриматися на вершині генеральної класифікації. Тепер вона друга, а Екгофф – третя.

Найліпшою з українок була олімпійська чемпіонка Сочі Олена Підгрушна. З двома промахами вона після дев’ятого місця у спринті фінішувала 12-ю і піднялася на 16-те місце в загальному заліку.

Дарина Блашко стала однією з чотирьох учасниць пасьюту, яка на всіх чотирьох вогневих рубежах стріляла чисто. Завдяки цьому вона піднялася з 30-го місця на 17-те.

Проте на ще більший прогрес у порівнянні зі спринтом спромоглася Віта Семеренко. Її чиста стрільба дозволила відіграти відразу 28 позицій. З 50-го місця Віта піднялася на 22-ге. 23-ю після 38-го місця, припустившись лише одного промаху, стала ще одна олімпійська чемпіонка Юлія Джима.

В очковій зоні, 38-ю, фінішувала й Валентина Семеренко. Це теж успіх, адже в спринті українка була 55-ю, а зараз змогла відіграти 17 позицій, не дивлячись на три промахи.

Завтра, 22 грудня, третій і останній у 2019 році етап Кубка світу з біатлону завершується. О 13:00 гонку з масовим стартом побіжать чоловіки, о 15:00 – жінки.

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