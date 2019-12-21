  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кубок світу з біатлону: норвезький дубль, стабільність Підгрушної і вражаючий прогрес Семеренко

    • Розсилка
    Тіріл Екгофф виграла в цьому сезоні обидві гонки переслідування - Кубок світу з біатлону: норвезький дубль, стабільність Підгрушної і вражаючий прогрес Семеренко
    Тіріл Екгофф виграла в цьому сезоні обидві гонки переслідування
    ВТ

    У генеральній класифікації серед жінок змінився лідер

    Норвезька біатлоністка Тіріл Екгофф виграла третю поспіль гонку в рамках Кубка світу.

    Щойно у французькому Ансі досвідчена скандинавка розвинула перевагу, здобуту завдяки перемозі в спринті і виграла гонку переслідування. Екгофф припустилася двох промахів. Це стільки ж, як в основних переслідувачів. Як наслідок, заключне коло перетворилося для Тіріл в коло пошани.

    Другою фінішувала інша представниця Норвегії Інґрід Тандервольд, котра завдяки набраним сьогодні очкам вперше в кар’єрі очолила загальний залік Кубка світу. На третьому місці фінішувала француженка Жюстін Брайзац. Італійка Доротея Вірер, здійснивши спурт з 22-го місця на четверте, все ж не змогла втриматися на вершині генеральної класифікації. Тепер вона друга, а Екгофф – третя.

    Найліпшою з українок була олімпійська чемпіонка Сочі Олена Підгрушна. З двома промахами вона після дев’ятого місця у спринті фінішувала 12-ю і піднялася на 16-те місце в загальному заліку.

    Дарина Блашко стала однією з чотирьох учасниць пасьюту, яка на всіх чотирьох вогневих рубежах стріляла чисто. Завдяки цьому вона піднялася з 30-го місця на 17-те.

    Проте на ще більший прогрес у порівнянні зі спринтом спромоглася Віта Семеренко. Її чиста стрільба дозволила відіграти відразу 28 позицій. З 50-го місця Віта піднялася на 22-ге. 23-ю після 38-го місця, припустившись лише одного промаху, стала ще одна олімпійська чемпіонка Юлія Джима.

    В очковій зоні, 38-ю, фінішувала й Валентина Семеренко. Це теж успіх, адже в спринті українка була 55-ю, а зараз змогла відіграти 17 позицій, не дивлячись на три промахи.

    Завтра, 22 грудня, третій і останній у 2019 році етап Кубка світу з біатлону завершується. О 13:00 гонку з масовим стартом побіжать чоловіки, о 15:00 – жінки.   

     Читайте також: Чемпіон світу Підручний провалив стрільбу під час гонки переслідування Кубка світу
    біатлон Кубок світу Олена Підгрушна Валентина Семеренко Віта Семеренко Юлія Джима Тіріл Екгофф Доротея Вірер Інґрід Тандервольд Жюстін Брайзац Дарина Блашко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ