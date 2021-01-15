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    Кубок світу з біатлону: Україна фінішувала у ТОП-6 чоловічої естафети

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    Французи Емільєн Жаклен і Кентен Фійон-Майє вітають одне одного з перемогою - Кубок світу з біатлону: Україна фінішувала у ТОП-6 чоловічої естафети
    Французи Емільєн Жаклен і Кентен Фійон-Майє вітають одне одного з перемогою
    Світлина - Instagram Емільєна Жаклена

    Першу в сезоні перемогу здобули французи

    Збірна Франції стала переможницею чоловічої естафети на шостому етапі Кубка світу з біатлону.

    Сімон Дестьйо, Кентен Фійон-Майє, Фаб’єн Клод і Емільєн Жаклен уникнули штрафних кіл, закривши усі мішені з допомогою лише шести додаткових набоїв. Саме стрільба стала визначальною у перевазі французів над норвежцями. На другому етапі Йоганнес Дале заїхав на коло штрафу й через це впродовж майже усієї гонки скандинави були в ролі наздоганяючих. Врешті, Ветле Крістіансен, який вдало провів перший етап, Тар’єй Бьо і Йоганнес Бьо вивели команду на друге місце, з відставанням від переможців лише у 4,2 секунди. Крім кола штрафу, норвежці на чотирьох використали лише чотири додаткових набої.

    Бронзу трохи несподівано виграла збірна Італії, за яку виступали Томас Бормоліні, Лукас Гофер, Томмазо Джакомель і Домінік Віндіш. Вони стріляли чисто, використавши лише п’ять додаткових набоїв. Відставання від переможців склало хвилину, 6,6 секунди.

    Збірна України посіла найвище для себе в поточному сезоні, шосте місце. Артем Тищенко, Дмитро Підручний, Антон Дудченко і Артем Прима стріляли ліпше за решту команд. Вони закрили мішені з допомогою лише двох додаткових набоїв. Відставання України від переможців – дві хвилини і 31 секунда.

    Завтра, 16 січня, о 15:30 на етапі Кубка світу в Обергофі відбудеться класична жіноча естафета.

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    Теги: біатлон Кубок світу Збірна України Артем Прима Дмитро Підручний Тар'єй Бьо Ветле-Сьястад Крістіансен Лукас Гофер Домінік Віндіш Артем Тищенко Кентен Фійон-Майє Антон Дудченко Йоганнес Бьо Сімон Дестьйо Емільєн Жаклен Йоганнес Дале Фаб'єн Клод Томас Бормоліні Томмазо Джакомель
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