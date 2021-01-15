Кубок світу з біатлону: Україна фінішувала у ТОП-6 чоловічої естафети

Першу в сезоні перемогу здобули французи

Збірна Франції стала переможницею чоловічої естафети на шостому етапі Кубка світу з біатлону.

Сімон Дестьйо, Кентен Фійон-Майє, Фаб’єн Клод і Емільєн Жаклен уникнули штрафних кіл, закривши усі мішені з допомогою лише шести додаткових набоїв. Саме стрільба стала визначальною у перевазі французів над норвежцями. На другому етапі Йоганнес Дале заїхав на коло штрафу й через це впродовж майже усієї гонки скандинави були в ролі наздоганяючих. Врешті, Ветле Крістіансен, який вдало провів перший етап, Тар’єй Бьо і Йоганнес Бьо вивели команду на друге місце, з відставанням від переможців лише у 4,2 секунди. Крім кола штрафу, норвежці на чотирьох використали лише чотири додаткових набої.

Бронзу трохи несподівано виграла збірна Італії, за яку виступали Томас Бормоліні, Лукас Гофер, Томмазо Джакомель і Домінік Віндіш. Вони стріляли чисто, використавши лише п’ять додаткових набоїв. Відставання від переможців склало хвилину, 6,6 секунди.

Збірна України посіла найвище для себе в поточному сезоні, шосте місце. Артем Тищенко, Дмитро Підручний, Антон Дудченко і Артем Прима стріляли ліпше за решту команд. Вони закрили мішені з допомогою лише двох додаткових набоїв. Відставання України від переможців – дві хвилини і 31 секунда.

Завтра, 16 січня, о 15:30 на етапі Кубка світу в Обергофі відбудеться класична жіноча естафета.