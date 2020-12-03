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    Кубок України з футболу: крах попереднього фіналіста, сенсація від «Вереса» і решта матчів 1/8 фіналу (відео)

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    &laquo;Верес&raquo; переграв &laquo;Маріуполь&raquo; і за грою, і за результатом - Кубок України з футболу: крах попереднього фіналіста, сенсація від «Вереса» і решта матчів 1/8 фіналу (відео)
    «Верес» переграв «Маріуполь» і за грою, і за результатом
    Світлина - ФК «Верес»

    На цій стадії боротьбу припинили ще три представники Прем’єр-ліги

    Відбулися п’ять з шести поєдинків Кубка України з футболу.

    Звертають на себе увагу найперше дві перемоги представників першої ліги над прем’єрліговими колективами. Правда, сенсаціями перемоги «Вереса» над «Маріуполем» і «Агробізнеса» над «Ворсклою» можна назвати лише з натяжкою, бо команди з Рівного і Волочиська лідирують у другому ешелоні і реально претендують на підвищення в класі. Так чи інакше, ранній виліт фіналіста попереднього розіграшу «Ворскли» - подія непересічна.

    «Нива» (Вінниця) – «Колос» (Ковалівка) – 0:4

    Голи: 0:1 – Павло Оріховський (40). 0:2 – Павло Оріховський (67). 0:3 – Денис Костишин (83, з пенальті). 0:4 – Станіслав Коваль (90+1)

    «Верес» (Рівне) – «Маріуполь» - 1:0

    Гол: Роберт Ґеґедош (68)

    «ВПК-Агро» (Шевченківка) – СК «Дніпро-1» - 0:5

    Голи: 0:1 – Олександр Сафронов (24). 0:2 – Олександр Назаренко (46). 0:3 – Олександр Назаренко (53). 0:4 – Артем Довбик (72, з пенальті). 0:5 – Ігор Когут (90+3)

    «Агробізнес» (Волочиськ) – «Ворскла» (Полтава) – 1:0

    Гол: 1:0 – Руслан Черненко (25)

    «Олександрія» - «Минай» - 3:0

    Голи: 1:0 – Роман Вантух (6). 2:0 – Валерій Бондаренко (62, з пенальті). 3:0 – Олексій Довгий (90+4)

    Чернігівська «Десна» та луганська «Зоря» проведуть свій матч 1/8 фіналу 16 грудня.

    Велети українського футболу «Шахтар» і «Динамо» приєднаються до участі в турнірі з чвертьфінальної стадії, тобто з весни.

     Читайте також: Один із лідерів першої футбольної ліги України оголосив про саморозпуск
    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України ФК Ворскла ФК Верес ФК «Маріуполь» ФК Олександрія Олексій Довгий Артем Довбик Павло Оріховський Руслан Черненко ФК «Колос» (Ковалівка) ФК «Минай» СК «Дніпро-1» ФК «Агробізнес» (Волочиськ) Роберт Ґеґедош ФК «Нива» (Вінниця) Валерій Бондаренко Денис Костишин Ігор Когут Олександр Сафронов Олександр Назаренко ФК «ВПК-Агро» (Шевченківка) Станіслав Коваль Роман Вантух
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