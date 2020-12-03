Кубок України з футболу: крах попереднього фіналіста, сенсація від «Вереса» і решта матчів 1/8 фіналу (відео)

«Верес» переграв «Маріуполь» і за грою, і за результатом

На цій стадії боротьбу припинили ще три представники Прем’єр-ліги

Відбулися п’ять з шести поєдинків Кубка України з футболу.

Звертають на себе увагу найперше дві перемоги представників першої ліги над прем’єрліговими колективами. Правда, сенсаціями перемоги «Вереса» над «Маріуполем» і «Агробізнеса» над «Ворсклою» можна назвати лише з натяжкою, бо команди з Рівного і Волочиська лідирують у другому ешелоні і реально претендують на підвищення в класі. Так чи інакше, ранній виліт фіналіста попереднього розіграшу «Ворскли» - подія непересічна.

«Нива» (Вінниця) – «Колос» (Ковалівка) – 0:4

Голи: 0:1 – Павло Оріховський (40). 0:2 – Павло Оріховський (67). 0:3 – Денис Костишин (83, з пенальті). 0:4 – Станіслав Коваль (90+1)

«Верес» (Рівне) – «Маріуполь» - 1:0

Гол: Роберт Ґеґедош (68)

«ВПК-Агро» (Шевченківка) – СК «Дніпро-1» - 0:5

Голи: 0:1 – Олександр Сафронов (24). 0:2 – Олександр Назаренко (46). 0:3 – Олександр Назаренко (53). 0:4 – Артем Довбик (72, з пенальті). 0:5 – Ігор Когут (90+3)

«Агробізнес» (Волочиськ) – «Ворскла» (Полтава) – 1:0

Гол: 1:0 – Руслан Черненко (25)

«Олександрія» - «Минай» - 3:0

Голи: 1:0 – Роман Вантух (6). 2:0 – Валерій Бондаренко (62, з пенальті). 3:0 – Олексій Довгий (90+4)

Чернігівська «Десна» та луганська «Зоря» проведуть свій матч 1/8 фіналу 16 грудня.

Велети українського футболу «Шахтар» і «Динамо» приєднаються до участі в турнірі з чвертьфінальної стадії, тобто з весни.

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