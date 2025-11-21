Став відомий склад збірної України з баскетболу на матчі кваліфікації чемпіонату світу

Через травми національній команді не допоможуть захисники Іссуф Санон та Віталій Зото

Чоловіча збірна України стартує у відборі на чемпіонат світу-2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У матчах першого вікна першого етапу кваліфікації наша національна команда зіграє 27 листопада в Тбілісі проти Грузії та 30 листопада номінально домашній матч на Xiaomi Arena в Ризі, Латвія.

Склад збірної України на майбутні зустрічі:

Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)

Єгор Сушкін, Київ-Баскет, Україна (перший тренер Найдьон Є.О.)

Ілля Тиртишник, Basket Academy Catarzano, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)

Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)

Іван Ткаченко, без клубу (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)

Олександр Липовий, Рапід, Румунія (перший тренер Володимир Орлов)

Артем Ковальов, Байройт, Німеччина (перший тренер Володимир Машира)

Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)

В’ячеслав Бобров, Динамо. Румунія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)

Ростислав Новицький, ВЕФ, Латвія (перший тренер Андрій Денік)

Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)

Артем Пустовий, Андорра, Іспанія (перший тренер Валерій Зарецький)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс

Через травми національній команді не допоможуть захисники Іссуф Санон та Віталій Зотов. Склад прокоментував головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс:

«На жаль, у нас багато втрат перед цими матчами. Через травму гомілкостопу не зіграє Віталій Зотов, а також травму спини отримав Іссуф Санон, який не допоможе команді в цих зустрічах. Я розмовляв із Іллею Сидоровим – він хотів би приєднатися, але через сімейні обставини не зможе зіграти в цих матчах.

Щодо Скапінцева – я зустрічався з ним під час сезону, пояснив йому свою реакцію на пресконференції, і ми відправили йому виклик на це вікно. Сподівалися, що зможе зіграти Близнюк, але він буквально нещодавно підписав контракт на Тайвані, тому зараз викликати його не вдасться – нема сенсу їхати через півсвіту на пару матчів.

Тому тепер ті завдання, які перед нами стоять, ми маємо вирішити тим складом, який у нас є. Матч у Тбілісі буде важливим днем у грузинському баскетболі, адже Шермандіні в цей день зіграє прощальний матч за грузинську збірну. У них не буде гравців НБА, проте буде натуралізований Тео Макфаден. Завжди за збірну Грузії хоче грати Торніке Шенгелія. Вони зіграні і, навіть ті, хто на Євробаскеті грав небагато, добре знають, що треба робити і є небезпечним суперником, особливо вдома. Данія добре грала у минулому відборі на Євробаскет – їм зовсім трошки не вистачило для виходу. У них неприємна команда і багато що залежатиме від того, чи приїдуть у них гравці Євроліги. Але таланту в них вистачає».

Перший раунд європейської кваліфікації до ЧС-2027 пройде з 27 листопада 2025 року до 5 липня 2026 року (по два матчі в кожному з трьох запланованих міжнародних вікон). До наступного раунду вийдуть три кращі команди з чотирьох в групі.

Матчі другого етапу, на якому команди групи А з'єднаються з групою В (очки першого раунду збережуться), заплановані з серпня 2026 року до 1 березня 2027 року. На чемпіонат світу вийдуть три кращі збірні з шести в кожній групі другого етапу.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.