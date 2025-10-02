Кваліфікація чемпіонату світу з футболу: Ісландії оголосила склад на матч з Україною

Ісландія з Україною зіграє в Рейк'явіку на стадіоні «Лейгардальсведлюр»

Матч між збірними Ісландії та України відбудеться 10 жовтня

Головний тренер збірної Ісландії Арнар Гюннлейгссон оголосив список гравців, викликаних на жовтневі матчі європейської кваліфікації чемпіонату світу з футболу проти України та Франції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Наставник нордичної команди розраховує в цих поєдинках на 24 виконавців.

Склад збірної Ісландії

Воротарі: Еліас-Рафн Олафссон («Мідтьюлланн», Данія), Гакон Вальдімарссон («Брентфорд», Англія), Антон Ейнарссон («Брейдаблік»).

Захисники: Логі Томассон («Самсунспор», Туреччина), Данієль Гретарссон («Сеннерйюске», Данія), Сверрір Інгасон («Панатінаїкос», Греція), Віктор Пальссон («Горсенс», Данія).

Півзахисники: Арон Гуннарссон («Аль-Гарафа», Катар), Б'яркі Б'яркасон («Венеція», Італія), Гіслі Тордарсон («Лех», Польща), Ісак Йоганнессон («Кельн», Німеччина), Андрі Бальдурссон («Касімпаша», Туреччина), Стефан Юрдарсон («Престон», Англія), Крістіан Глінссон («Фіорентина», Італія), Торір Хельгасон («Лечче», Італія), Гакон Гаральдссон («Лілль», Франція), Йон Торстейнссон («Герта», Німеччина), Мікаєль Еллертссон («Дженоа», Італія), Мікаєль Андерсон («Юргорден», Швеція).

Нападники: Бріньйоульфюр Віллумссон («Гронінген», Нідерланди), Севар Магнуссон («Бранн», Норвегія), Андрі Гудйонсен («Блекберн», Англія), Данієль Гудйонсен («Мальме», Швеція), Альберт Гудмундссон («Дженоа», Італія).

Матч 3-го туру відбору ЧС-2026 у групі D між збірними Ісландії та України відбудеться 10 жовтня в Рейк'явіку на стадіоні «Лейгардальсведлюр» (початок зустрічі – о 21:45 за київським часом).

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».