Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Кваліфікація чемпіонату світу з футболу: Ісландії оголосила склад на матч з Україною

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Кваліфікація чемпіонату світу з футболу: Ісландії оголосила склад на матч з Україною
Ісландія з Україною зіграє в Рейк'явіку на стадіоні «Лейгардальсведлюр»
фото: ksi.is

Матч між збірними Ісландії та України відбудеться 10 жовтня

Головний тренер збірної Ісландії Арнар Гюннлейгссон оголосив список гравців, викликаних на жовтневі матчі європейської кваліфікації чемпіонату світу з футболу проти України та Франції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Наставник нордичної команди розраховує в цих поєдинках на 24 виконавців.

Склад збірної Ісландії

Воротарі: Еліас-Рафн Олафссон («Мідтьюлланн», Данія), Гакон Вальдімарссон («Брентфорд», Англія), Антон Ейнарссон («Брейдаблік»).

Захисники: Логі Томассон («Самсунспор», Туреччина), Данієль Гретарссон («Сеннерйюске», Данія), Сверрір Інгасон («Панатінаїкос», Греція), Віктор Пальссон («Горсенс», Данія).

Півзахисники: Арон Гуннарссон («Аль-Гарафа», Катар), Б'яркі Б'яркасон («Венеція», Італія), Гіслі Тордарсон («Лех», Польща), Ісак Йоганнессон («Кельн», Німеччина), Андрі Бальдурссон («Касімпаша», Туреччина), Стефан Юрдарсон («Престон», Англія), Крістіан Глінссон («Фіорентина», Італія), Торір Хельгасон («Лечче», Італія), Гакон Гаральдссон («Лілль», Франція), Йон Торстейнссон («Герта», Німеччина), Мікаєль Еллертссон («Дженоа», Італія), Мікаєль Андерсон («Юргорден», Швеція).

Нападники: Бріньйоульфюр Віллумссон («Гронінген», Нідерланди), Севар Магнуссон («Бранн», Норвегія), Андрі Гудйонсен («Блекберн», Англія), Данієль Гудйонсен («Мальме», Швеція), Альберт Гудмундссон («Дженоа», Італія).

Матч 3-го туру відбору ЧС-2026 у групі D між збірними Ісландії та України відбудеться 10 жовтня в Рейк'явіку на стадіоні «Лейгардальсведлюр» (початок зустрічі – о 21:45 за київським часом).

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: чемпіонат світу НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гру «Динамо» – «Крістал Пелас» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
«Динамо» – «Крістал Пелас»: де дивитися матч Ліги конференцій
Сьогодні, 13:16
«Брентфорд» оголосив список номінантів на звання найкращого гравця команди у вересні
Українець претендує на звання найкращого гравця «Брентфорда» у вересні: як проголосувати
Вчора, 14:50
Аматорський «Агротех» сенсаційно вибив із турніру лідера першої ліги – «Чорноморець»
Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Кубку України з футболу
25 вересня, 08:58
Де Лаурентіс вважає, що мільйони футбольних фанатів чекають на відповіді
Президент «Наполі» заявив, що футбол у нинішньому вигляді приречений на смерть
24 вересня, 18:22
Російські військові відсторонені від світової першості
Титуловані важкоатлети з Росії і Білорусі пропустять чемпіонат світу: деталі
24 вересня, 10:45
Протягом сезону з 22 вересня до 17 листопада в ефірі Суспільного буде показано 27 матчів
Супербол-2025: став відомий транслятор матчів чемпіонату України із сокки
22 вересня, 16:58
Для Пічардо перемога на чемпіонаті світу стала другою в кар'єрі
Чемпіонат світу з легкої атлетики: Пічардо драматично здобув золото у потрійному стрибку
20 вересня, 11:42
Першоліговa «Буковина» вдома здолала львівські «Карпати»
Визначилися вісім учасників 1/8 фіналу Кубку України з футболу
19 вересня, 09:24
Геворг Серобян, який є військовослужбовцем армії РФ, отримав можливість взяти участь у чемпіонаті світу
Важкоатлети з РФ, які незаконно їздили у Крим і є членами ЦСКА, можуть отримати допуск до чемпіонату світу
3 вересня, 08:46

Новини

Кваліфікація чемпіонату світу з футболу: Ісландії оголосила склад на матч з Україною
Кваліфікація чемпіонату світу з футболу: Ісландії оголосила склад на матч з Україною
Призеру чемпіонату світу з хокею загрожує в'язниця у справі про наркотики
Призеру чемпіонату світу з хокею загрожує в'язниця у справі про наркотики
Учасники чемпіонату світу з важкої атлетики перевірятимуться на допінг новим методом
Учасники чемпіонату світу з важкої атлетики перевірятимуться на допінг новим методом
Яцковець набрала 18 очок у поєдинку чемпіонату Словаччини з баскетболу
Яцковець набрала 18 очок у поєдинку чемпіонату Словаччини з баскетболу
«Динамо» – «Крістал Пелас»: де дивитися матч Ліги конференцій
«Динамо» – «Крістал Пелас»: де дивитися матч Ліги конференцій
Стала відома вартість квитків на фінал чемпіонату світу з футболу
Стала відома вартість квитків на фінал чемпіонату світу з футболу

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
Вчора, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua