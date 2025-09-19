Головна Спорт Новини
Визначилися вісім учасників 1/8 фіналу Кубку України з футболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Визначилися вісім учасників 1/8 фіналу Кубку України з футболу
Першоліговa «Буковина» вдома здолала львівські «Карпати»

Вісім матчів 1/16 фіналу турніру відбудуться 23-24 вересня

Відбулися вісім матчів 1/16 фіналу Кубку України сезону-2025/2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У цьому розіграші у змаганнях беруть участь 68 команд, серед яких 21 – аматорська.

Центральне протистояння відбулося в Олександрії, де місцевий клуб приймав чинного чемпіона країни та фіналіста минулого кубку – київське «Динамо». Поєдинок виправдав очікування: боротьба тривала до останніх секунд, однак в обміні голами результативнішими виявилися кияни – 2:1.

Чинний володар трофея, донецький «Шахтар», стартував у Бучі матчем проти аматорського «Полісся» (Ставки) із чемпіонату Київської області. Попри різний статус команд, гра вийшла напруженою. Господарі трималися до кінця першого тайму, але підопічні Арди Турана все ж відкрили рахунок, і цей гол став вирішальним – 1:0.

А справжня сенсація сталася в четвер, 18 вересня. Першоліговa «Буковина» вдома здолала львівські «Карпати» (1:0), вибивши представника Прем’єр-ліги вже на стадії 1/16 фіналу.

У цих матчах узяли участь і гравці збірної України. За «Динамо» зіграли Владислав Дубінчак, Микола Шапаренко та Назар Волошин, а також Володимир Бражко й Олександр Піхальонок (автор гола), які перебували в резервному списку національної команди. У складі «Шахтаря» на поле вийшов Валерій Бондар (на заміну на 62-й хвилині).

Ще вісім матчів 1/16 фіналу відбудуться 23-го та 24 вересня.

Кубок України-2025/2026. 1/16 фіналу

«Металіст» (Харків) – ЛНЗ (Черкаси) – 0:2 (0:1)

Голи: Танковський (22), Ассінор (53, з пенальті).

«Чернігів» – «Кривбас» (Кривий Ріг) – 1:1 (0:1), по пенальті – 1:3

Голи: Мироненко (48) – Твердохліб (5).

«Полісся» (Ставки, Київська обл.) – «Шахтар» (Донецьк) – 0:1 (0:1)

Гол: Мейрелліш (45).

«Лівий берег» (Київ) – «Вікторія» (Суми) – 0:1 (0:1)

Гол: Дудник (24).

Вилучені: Гунічев (90+4) – Книш (27).

«Олександрія» – «Динамо» (Київ) – 1:2 (0:1)

Голи: Булеца (58, автогол) – Піхальонок (22), Шола (85).

18.09.2025

«Металург» (Запоріжжя) – «Фенікс-Маріуполь» (Маріуполь) – 1:1 (1:0), по пенальті – 2:4

Голи: Іродовський (45+1) – Ременяк (53).

«Буковина» (Чернівці) – «Карпати» (Львів) – 1:0 (1:0)

Гол: Кожушко (17).

«Нива» (Тернопіль) – «Полтава» – 3:0 (1:0)

Голи: Резепов (38), Михальчук (75), Давидов (87).

23.09.2025

«Олімпія» (Савинці, Полтавська обл.) – «Лісне» (Київ). 13:00

«Денгофф» (Денихівка, Київська обл.) – «Агробізнес» (Волочиськ). 15:30

24.09.2025

«Агротех» (Тишківка, Кіровоградська обл.) – «Чорноморець» (Одеса). 13:00

«Інгулець» (Петрове) – «Поділля» (Хмельницький). 13:00

«Нива» (Вінниця) – «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні). 15:30 

«Локомотив» (Київ) – «Верес» (Рівне). 15:30

«Колос» (Полонне, Хмельницька обл.) – «Металіст 1925» (Харків). 15:30

«Рух» (Львів) – «Полісся» (Житомир). 18:00

Нагадаємо, «Кривбас» визнав порушення регламенту в Кубку України.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України

