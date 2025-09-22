Супербол-2025: став відомий транслятор матчів чемпіонату України із сокки

Протягом сезону з 22 вересня до 17 листопада в ефірі Суспільного буде показано 27 матчів

Чемпіонат України із сокки серед команд вищої ліги «Супербол-2025» із 22 вересня виходить на всеукраїнський рівень телетрансляцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Усі поєдинки змагання можна буде переглянути на цифрових платформах Суспільного, а також на телеканалі «Суспільне Спорт».

Де дивитися матчі Суперболу-2025:

прямі ефіри всіх матчів на suspilne.media/sport;

трансляції на YouTube-каналі «Суспільне Спорт»;

прямий ефір першого матчу туру о 19:00 та 20:00 на телеканалі «Суспільне Спорт» та місцевих каналах Суспільного;

другий і третій матч туру – у записі в ранковому прайм-таймі на телеканалі «Суспільне Спорт».

Кожна гра чемпіонату зніматиметься у високій якості (чотири камери та три повтори). Це дозволить застосовувати VAR відповідно до протоколу International Socca Federation.

Розклад матчів 22 вересня (3-й тур):

«Телепорт» – «Агард» (19:00);

«Штурм» – «Жуляни» (20:00);

«Динамо» (КМДА) – «Райт» (21:00).

Протягом сезону з 22 вересня до 17 листопада в ефірі Суспільного буде показано 27 матчів.

Усі поєдинки прийматиме «Гідропарк-Арена» в центрі масового футболу Києва «Місто Спорту».

Супербол реалізується під егідою Української асоціації футболу та Асоціації соккеру України (SOССА Ukraine) із метою розвитку масового футболу та підготовки кандидатів до національної збірної із сокки. Головним турніром року стане чемпіонат світу Socca World Cup 2025, який проходитиме з 27 листопада до 7 грудня в Канкуні (Мексика).

Учасники вищої ліги Суперболу-2025: «Телепорт», «Жуляни», «Райт», «Агард», «Динамо» (КМДА), «Штурм».

