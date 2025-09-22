Головна Спорт Новини
Супербол-2025: став відомий транслятор матчів чемпіонату України із сокки

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Протягом сезону з 22 вересня до 17 листопада в ефірі Суспільного буде показано 27 матчів

Учасники вищої ліги Суперболу-2025: «Телепорт», «Жуляни», «Райт», «Агард», «Динамо» (КМДА), «Штурм»

Чемпіонат України із сокки серед команд вищої ліги «Супербол-2025» із 22 вересня виходить на всеукраїнський рівень телетрансляцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Усі поєдинки змагання можна буде переглянути на цифрових платформах Суспільного, а також на телеканалі «Суспільне Спорт».

Де дивитися матчі Суперболу-2025:

  • прямі ефіри всіх матчів на suspilne.media/sport;
  • трансляції на YouTube-каналі «Суспільне Спорт»;
  • прямий ефір першого матчу туру о 19:00 та 20:00 на телеканалі «Суспільне Спорт» та місцевих каналах Суспільного;
  • другий і третій матч туру – у записі в ранковому прайм-таймі на телеканалі «Суспільне Спорт».

Кожна гра чемпіонату зніматиметься у високій якості (чотири камери та три повтори). Це дозволить застосовувати VAR відповідно до протоколу International Socca Federation.

Розклад матчів 22 вересня (3-й тур):

  • «Телепорт» – «Агард» (19:00);
  • «Штурм» – «Жуляни» (20:00);
  • «Динамо» (КМДА) – «Райт» (21:00).

Протягом сезону з 22 вересня до 17 листопада в ефірі Суспільного буде показано 27 матчів.

Усі поєдинки прийматиме «Гідропарк-Арена» в центрі масового футболу Києва «Місто Спорту».

Супербол реалізується під егідою Української асоціації футболу та Асоціації соккеру України (SOССА Ukraine) із метою розвитку масового футболу та підготовки кандидатів до національної збірної із сокки. Головним турніром року стане чемпіонат світу Socca World Cup 2025, який проходитиме з 27 листопада до 7 грудня в Канкуні (Мексика).

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

