Українець претендує на звання найкращого гравця «Брентфорда» у вересні: як проголосувати

«Брентфорд» оголосив список номінантів на звання найкращого гравця команди у вересні

У вересні Ярмолюк зіграв чотири гри за «Брентфорд» та віддав одну результативну передачу

Півзахисник збірної України з футболу Єгор Ярмолюк претендує на звання найкращого гравця «Брентфорда» у вересні. Про це інформує «Главком».

Клуб АПЛ «Брентфорд» оголосив список номінантів на звання найкращого гравця команди у вересні.

На нагороду претендують:

Єгор Ярмолюк (1 асист у 4 матчах)

Джордан Гендерсон (2 асиста в 3 поєдинках)

Ігор Тіаго (2 голи в 3 матчах)

Майкл Кайоде (4 гри)

Проголосувати можна за посиланням.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».