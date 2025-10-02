Головна Спорт Новини
«Динамо» – «Крістал Пелас»: де дивитися матч Ліги конференцій

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Гру «Динамо» – «Крістал Пелас» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo

Сьогодні, 2 жовтня, київське «Динамо» стартує в основному етапі Ліги конференцій поєдинком проти англійського «Крістал Пелас». Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок «Динамо» – «Крістал Пелас» пройде в польському Любліні на «Арені Люблін». Початок зустрічі о 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, донецький «Шахтар» і київське «Динамо» дізналися своїх суперників у Лізі конференцій.

Суперники донецького «Шахтаря»:

  • «Легія» (вдома)
  • «Шемрок» (в гостях)
  • «Рієка» (вдома)
  • «Абердін» (в гостях)
  • «Брєйдаблік» (вдома)
  • «Хамрун» (в гостях)

Суперники київського «Динамо»:

  • «Фіорентина» (в гостях)
  • «Крістал Пелас» (вдома)
  • «Зринськи» (вдома)
  • «Омонія» (в гостях)
  • «Самсунспор»
  • «Ноа» (вдома)

Кожна команда зіграє по шість матчів у основному раунді Ліги Конференцій – по одному проти представників усіх кошиків.

Після завершення основного етапу 8 кращих команд одразу вийдуть у 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-е, боротимуться у плей-оф за право продовжити боротьбу.

