Президент «Наполі» заявив, що футбол у нинішньому вигляді приречений на смерть

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Президент «Наполі» заявив, що футбол у нинішньому вигляді приречений на смерть
Де Лаурентіс вважає, що мільйони футбольних фанатів чекають на відповіді
фото: Reuters

Де Лаурентіс: Футбол має знайти новий шлях

Президент «Наполі» Ауреліо Де Лаурентіс заявив, що футбол у його нинішньому вигляді приречений на смерть. Про це інформує «Главком» з посиланням на gianlucadimarzio.com.

«Цей вид спорту має знайти новий шлях, тому що в тому вигляді, в якому він зараз існує в Італії та в багатьох інших європейських країнах, він приречений на смерть, бо не зможе вижити, підтримуючи нинішній рівень витрат. Я сподіваюся, що в якийсь момент з'явиться можливість реорганізовувати чемпіонати, переосмислити гру у футбол, щоб діти та молодь не відволікалися, як сьогодні – вони дивляться лише яскраві моменти. Під час матчів вони відволікаються, вони не мають часу дивитися те, що вони вважають повільним, нудним і застарілим», – сказав Ауреліо Де Лаурентіс.

Він також вважає, що мільйони футбольних фанатів чекають на відповіді.

«Це також має змусити нас замислитися та запитати себе: «Як слід змінити цю футбольну систему і чому ці зміни не відбуваються швидко?» Можливо, тому що ті, хто обіймає якісь посади в організаціях і бояться, що іграшка зламається в руках, хочуть жити спокійно? Але це неправильно для багатьох мільйонів фанатів, які хотіли б отримати менш тривожні та сучасніші відповіді», – заявив Де Лаурентіс.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

