Панчук і Кононученко набрали по вісім очок у матчі чемпіонату Словаччини з баскетболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Панчук і Кононученко набрали по вісім очок у матчі чемпіонату Словаччини з баскетболу
Клуб українок «Шаморін» поступився «П'єштянським Чайкам»

Карина Панчук зіграла 25 хвилин, набрала 8 очок, зробила 2 підбирання, 2 перехоплення

У чемпіонаті Словаччини клуб українських баскетболісток «Шаморін» поступився лідеру першості «П'єштянським Чайкам» 32:116. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Карина Панчук зіграла у матчі 25 хвилин, набрала 8 очок (3/6 двоочкові, 0/3 триочкові, 2/2 штрафні), зробила 2 підбирання, 2 перехоплення при 1 фолі та 4 втратах. Дар'я Кононученко за 24 хвилини набрала 8 очок (2/4 двоочкові, 0/2 триочкові, 4/4 штрафні), зробила 2 підбирання, 2 передачі при 1 втраті. У Віри Грималюк за 26 хвилин 7 очок (2/7 двоочкові, 1/3 триочкові), 3 підбирання, 1 передача, 2 перехоплення при 2 фолах та 1 втраті.

В NCAA зіграли дві українки. «VCU Ремс» програла «Ла Салю» 54:71. Тетяна Ткаченко зіграла 9 хвилин, очок не набрала (0/1 двоочкові, 0/1 триочкові), зробила 1 підбирання, 1 передачу, 1 блок при 2 втратах.

«Морхед Стет» здолав «Саутерн Індіану» 73:62. Катерина Діке провела на майданчику 29 хвилин, набрала 6 очок (3/4 двоочкові, 0/1 штрафні), зробила 6 підбирань, 3 передачі, 2 перехоплення, 1 блок при 3 втратах та 2 фолах.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

