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    Збірні Росії та Бельгії зіграли на користь України на Євро

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    Збірні Росії та Бельгії зіграли на користь України на Євро
    Фото з відкритих джерел

    Шанси потрапити в 1/8 фіналу команді Андрія Шевченка підвищилися

    Збірна Данії перемогла росіян в останньому матчі групового турніру і вискочила одразу на друге місце в квартеті. Причому не просто взяла гору. Матч можна сприймати як звичне побиття. Данці розтрощили безпомічну команду Черчесова – 4:1.

    Цей рахунок, якщо враховувати інтереси України в таблиці третіх збірних, звідки до плей-оф потрапляють чотири команди, нам на руку не грав. (Було б гірше, якби в грі була зафіксована нічия). Але допомогла Бельгія, яка зуміла не дати взяти очко в фінам (2:0).

    Відтак третя команда групи В, а це збірна Фінляндії, має гірші показники за українську збірну. Тож для виходу в 1/8 фіналу Андрію Шевченку і К потрібно, щоб зіграв один з чотирьох варіантів, що залишилися. Усі умови виходу України до плей-оф.

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    Данія возила росіян носом по газону всі 90 хвилин. До перерви вони змогли відзначитися лише одного разу. А в другому таймі, коли забили другий гол і поклали суперників на лопатки, добили їх невимушено і з задоволенням. Підсумок – 4:1.

    Росія зайняла останнє місце в групі. Фінляндія поступилася Бельгії і стала передостанньою. Бельгія з дев'ятьма очками – перша, Данія з трьома – друга.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Бельгія Євро-2020
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    Збірні Росії та Бельгії зіграли на користь України на Євро