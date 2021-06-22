Збірні Росії та Бельгії зіграли на користь України на Євро

Шанси потрапити в 1/8 фіналу команді Андрія Шевченка підвищилися

Збірна Данії перемогла росіян в останньому матчі групового турніру і вискочила одразу на друге місце в квартеті. Причому не просто взяла гору. Матч можна сприймати як звичне побиття. Данці розтрощили безпомічну команду Черчесова – 4:1.

Цей рахунок, якщо враховувати інтереси України в таблиці третіх збірних, звідки до плей-оф потрапляють чотири команди, нам на руку не грав. (Було б гірше, якби в грі була зафіксована нічия). Але допомогла Бельгія, яка зуміла не дати взяти очко в фінам (2:0).

Відтак третя команда групи В, а це збірна Фінляндії, має гірші показники за українську збірну. Тож для виходу в 1/8 фіналу Андрію Шевченку і К потрібно, щоб зіграв один з чотирьох варіантів, що залишилися. Усі умови виходу України до плей-оф.

Данія возила росіян носом по газону всі 90 хвилин. До перерви вони змогли відзначитися лише одного разу. А в другому таймі, коли забили другий гол і поклали суперників на лопатки, добили їх невимушено і з задоволенням. Підсумок – 4:1.

Росія зайняла останнє місце в групі. Фінляндія поступилася Бельгії і стала передостанньою. Бельгія з дев'ятьма очками – перша, Данія з трьома – друга.