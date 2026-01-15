Фігурист Марсак показав найкращий у кар'єрі прокат на чемпіонаті Європи

Спортсмен зумів приземлити всі стрибкові елементи

Український фігурист Кирило Марсак з особистим рекордом пробився до довільної програми чемпіонату Європи-2026. Про це повідомляє «Главком»

У чоловічому одиночному катанні на континентальній першості в британському Шеффілді Україну представляв Кирило Марсак, який вдруге виступає на дорослому чемпіонаті Європи.

Загалом у короткій програмі чемпіонату Європи взяли участь 29 фігуристів. Серед учасників, зокрема, були чинний чемпіон Європи, швейцарець Лукас Брічгі та срібний призер минулорічного турніру, італієць російського походження Ніколай Мемола. Для виходу до довільної програми чемпіонату Європи-2026 українцеві потрібно було потрапити до топ-24 серед усіх фігуристів.

За свій виступ Кирило Марсак отримав оцінку 76,92 бали. Найдорожчим елементом програми став каскад потрійний лутц-потрійний тулуп, за який фігурист отримав 11,62 бала. Також українець успішно виконав четверний сальхов (10,25 бала) та продемонстрував чудову техніку на потрійному акселі, отримавши високі надбавки за якість (GOE +1.94). Дещо менш вдалими виявилися обертання: на комбінованому обертанні зі зміною ноги (CCSp3) Марсак втратив бали, проте компенсував це впевненою доріжкою кроків другого рівня. З цим результатом він посів 11-те місце короткої програми і гарантував собі довільний прокат на Євро.

Для Марсака це найкращий результат кар'єри в короткій програмі. До цього рекордом українця були 75,35 балів, які він отримав на турнірі Lombardia Trophy 2025 року. Також Марсаку вдалося покращити свій найкращий результат виступів у короткій програмі чемпіонатів Європи: він лише одного разу брав участь у континентальній першості, посівши 17-те місце у короткій програмі Євро-2023.

Загалом за підсумками короткої програми лідирує представник Грузії, учень одіозної російської тренерки Етері Тутберідзе, Ніка Егадзе, який отримав 91,28 бала. На другій та третій позиціях розташувалися брати українського походження з Естонії – Олександр Селевко (88,71) та Михайло Селевко (88,28). Призери Євро-2026 в одиночному чоловічому катанні визначаться у довільній програмі в суботу, 17 січня. Початок змагань – о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, що стало відомо, хто представить Україну на Олімпійських Іграх у фігурному катанні. Після детального розгляду та оцінки вибору між Кирилом Марсаком та Іваном Шмуратком на право участі в Олімпіаді, тренерський штаб та Президія УФФК ухвалили рішення на користь Марсака, і саме він виступить у чоловічому одиночному катанні. Це можна пов'язати з перевагою Кирила у довільній програмі, який має найкращий результат сезону в 147,85 бала, над своїм більш досвідченим колегою, у якого сізон бест склав 125,32. Іншим важливим аспектом є те, що Марсак володіє двома четверними стрибками (сальховим та лутцом), у той час як Шмуратко не має таких стрибків в арсеналі.