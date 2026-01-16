Україна з рекордно розгромної поразки розпочала чемпіонат Європи з гандболу

Найкращим результатом для України на гандбольних чемпіонатах Європи є одинадцяте місце у 2002 році

Підопічні Вадима Бражника не зуміли нав'язати боротьбу потужній скандинавській збірній

Чоловіча збірна України з гандболу розпочала свій шлях на чемпіонаті Європи-2026 з поразки. Про це повідомляє «Главком».

У стартовому поєдинку групового етапу, що відбувся 15 січня на «Юніті Арені» в норвезькому Берумі, «синьо-жовті» зазнали розгромної поразки від господарів турніру – збірної Норвегії. Доля зустрічі була фактично вирішена ще в першому таймі. Норвежці з перших хвилин захопили ініціативу, продемонструвавши колосальну різницю в класі та реалізації моментів. Поки українці марнували кожен другий шанс (лише 50% влучних кидків до перерви), скандинави впевнено нарощували перевагу, пішовши на відпочинок за рахунку 19:11. У другому таймі ситуація лише погіршилася: підопічні Вадима Бражника припустилися 19 втрат м'яча та реалізували загалом лише 34% своїх атак. Найрезультативнішим у складі українців став Ігор Турченко з п'ятьма забитими м'ячами, а воротар Геннадій Комок відбив сім кидків із 34.

Підсумковий рахунок 22:39 став не просто розгромом, а встановленням історичного антирекорду: поразка з різницею у 17 голів є найбільшою в історії національної команди в офіційних матчах (попередній антирекорд «-16» тримався з 2007 року).

Після першого туру збірна України замикає турнірну таблицю групи С. Попереду на нашу команду чекає ще складніше випробування. 17 січня «синьо-жовті» зіграють проти чинного чемпіона Європи, збірної Франції, яка у своєму стартовому матчі розгромила Чехію 42:28.

Нагадаємо, що найкращий бомбардир України на гандбольному Євро-2022 змінив громадянство. Уродженець Броварів особисто виданню «Чемпіон» підтвердив це рішення, зазначивши, що прийняв пропозицію македонської сторони після тривалих роздумів щодо гри за місцеву національну команду. Головною передумовою для такого кроку став затяжний конфлікт із Федерацією гандболу України, яка у 2023 році оголосила суперечливий курс на «омолодження» складу. Через це рішення Горіга, попри свій статус зірки та лідера, фактично був відсторонений від ігор за Україну.