Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Урядові структури США визнали свою провину в смерті фігуристів

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Урядові структури США визнали свою провину в смерті фігуристів
На честь авіакатастрофи були проведені меморіальні заходи, на одному з яких виступав син загиблих Максим Наумов
фото: REUTERS/Rachel Wisniewski

Трагічна подія сталася через помилки в роботі пілотів

Уряд Сполучених Штатів офіційно визнав провину пілотів армійської авіації у катастрофічній події, що призвела до зіткнення пасажирського лайнера з військовим гелікоптером, у якому загинули американські спортсмени. Про це повідомляє «Главком»

Згідно з оприлюдненими судовими документами, екіпаж гелікоптера Black Hawk не виявив належної пильності та не забезпечив необхідного візуального розмежування з літаком авіакомпанії American Airlines, що й спричинило трагедію. Авіатроща сталася 29 січня 2025 року під час заходу цивільного рейсу на посадку в аеропорту імені Рональда Рейгана поблизу Вашингтона. На борту літака, що прямував із Вічити, перебували учасники чемпіонату з фігурного катання, їхні родичі та наставники.

Загалом катастрофа забрала життя 67 осіб, серед яких 28 були представниками спортивної спільноти. Визнання часткової відповідальності держави з'явилося у відповідь на позов про неправомірну смерть, поданий вдовою одного із загиблих пасажирів, Кейсі Крафтона. У поданих до суду матеріалах зазначається, що саме військові пілоти порушили протоколи безпеки. Водночас урядові структури заперечують будь-яку провину з боку авіадиспетчерів або інших співробітників Федерального авіаційного управління.

Окрім уряду, відповідачами у справі виступають компанії American Airlines та її регіональний партнер PSA Airlines, проте представники авіаперевізників уже звернулися до суду з клопотанням про зняття з них обвинувачень. Поки триває розгляд позовів, родинам загиблих залишається чекати на фінальний звіт Національної ради з безпеки на транспорті, який має бути оприлюднений на початку наступного року. 

Нагадаємо, що Федерація фігурного катання США підтвердила присутність спортсменів на борту. Раніше стало відомо, що рейсом з Вічіто до Вашингтона летіли чемпіони світу з фігурного катання 1994 року Євгенія Шишкова і Вадим Наумов. Серед пасажирів літака також була бронзова призерка чемпіонату СРСР з фігурного катання Інна Волянська. Інші загиблі були занадто молоді, щоб бути реальними кандидатами на участь у Зимових Олімпійських іграх 2026 року, але могли б брати участь у Зимових Олімпійських іграх 2030 року.

Теги: авіакатастрофа фігурне катання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Петросян та Гуменник вже здобули олімпійські ліцензії
Нейтральні російські фігуристи вбралися в одяг з логотипами підсанкційних компаній
19 листопада, 13:27
Загітова поскаржилася на свого тренера
Олімпійська чемпіонка з Росії розповіла, як її в дитинстві принижував тренер
9 грудня, 17:06
«Крижинка» є навчально-тренувальною базою двох дитячо-юнацьких спортивних шкіл з фігурного катання
Очільник українського фігурного катання б'є на сполох: ковзанці «Крижинка» загрожує закриття
12 грудня, 13:21
За даними оперативних служб РФ, літак робив плановий обліт після ремонту
Почав розвалюватися в повітрі: з’явилися кадри аварії військового літака Ан-22 у Росії
14 грудня, 15:57
Авто петиції стверджує, що ковзанку планують закрити вже 28 грудня
На сайті Київради з’явилась петиція щодо збереження ковзанки «Крижинка»
12 грудня, 16:32
Марсак продовжує прогресувати по сезону, експериментуючи зі своєю довільною програмою
Стало відомо, хто представить Україну на Олімпійських Іграх у фігурному катанні
13 грудня, 13:49
У Києві велика потреба в ковзанках
Столична влада відреагувала на петицію про закриття ковзанки «Крижинка»
16 грудня, 17:48
Загинув екіпаж українського вертольота Мі-24
Загинув екіпаж українського вертольота Мі-24
Вчора, 16:37
Росіяни ударили дроном по мосту на Одещині
Удар по Одещині, загибель українського екіпажу Мі-24. Головне за 18 грудня
Вчора, 21:18

Новини

Під час футбольного поєдинку в Колумбії постраждало понад 50 людей
Під час футбольного поєдинку в Колумбії постраждало понад 50 людей
Депутат Думи влаштував істерику через рішення Зеленського щодо Бубки
Депутат Думи влаштував істерику через рішення Зеленського щодо Бубки
Гравчині Жіночої НБА готові протестувати на матчах Ліги
Гравчині Жіночої НБА готові протестувати на матчах Ліги
Кандидат на заміну Гвардіоли в «Манчестер Сіті» спростував чутки про зміну місця роботи
Кандидат на заміну Гвардіоли в «Манчестер Сіті» спростував чутки про зміну місця роботи
Урядові структури США визнали свою провину в смерті фігуристів
Урядові структури США визнали свою провину в смерті фігуристів
Гераскевич посів п'яте місце на етапі Кубку світу зі скелетону
Гераскевич посів п'яте місце на етапі Кубку світу зі скелетону

Новини

В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Сьогодні, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Вчора, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua