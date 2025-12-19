Урядові структури США визнали свою провину в смерті фігуристів

На честь авіакатастрофи були проведені меморіальні заходи, на одному з яких виступав син загиблих Максим Наумов

Трагічна подія сталася через помилки в роботі пілотів

Уряд Сполучених Штатів офіційно визнав провину пілотів армійської авіації у катастрофічній події, що призвела до зіткнення пасажирського лайнера з військовим гелікоптером, у якому загинули американські спортсмени. Про це повідомляє «Главком».

Згідно з оприлюдненими судовими документами, екіпаж гелікоптера Black Hawk не виявив належної пильності та не забезпечив необхідного візуального розмежування з літаком авіакомпанії American Airlines, що й спричинило трагедію. Авіатроща сталася 29 січня 2025 року під час заходу цивільного рейсу на посадку в аеропорту імені Рональда Рейгана поблизу Вашингтона. На борту літака, що прямував із Вічити, перебували учасники чемпіонату з фігурного катання, їхні родичі та наставники.

Загалом катастрофа забрала життя 67 осіб, серед яких 28 були представниками спортивної спільноти. Визнання часткової відповідальності держави з'явилося у відповідь на позов про неправомірну смерть, поданий вдовою одного із загиблих пасажирів, Кейсі Крафтона. У поданих до суду матеріалах зазначається, що саме військові пілоти порушили протоколи безпеки. Водночас урядові структури заперечують будь-яку провину з боку авіадиспетчерів або інших співробітників Федерального авіаційного управління.

Окрім уряду, відповідачами у справі виступають компанії American Airlines та її регіональний партнер PSA Airlines, проте представники авіаперевізників уже звернулися до суду з клопотанням про зняття з них обвинувачень. Поки триває розгляд позовів, родинам загиблих залишається чекати на фінальний звіт Національної ради з безпеки на транспорті, який має бути оприлюднений на початку наступного року.

Нагадаємо, що Федерація фігурного катання США підтвердила присутність спортсменів на борту. Раніше стало відомо, що рейсом з Вічіто до Вашингтона летіли чемпіони світу з фігурного катання 1994 року Євгенія Шишкова і Вадим Наумов. Серед пасажирів літака також була бронзова призерка чемпіонату СРСР з фігурного катання Інна Волянська. Інші загиблі були занадто молоді, щоб бути реальними кандидатами на участь у Зимових Олімпійських іграх 2026 року, але могли б брати участь у Зимових Олімпійських іграх 2030 року.