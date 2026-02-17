Ірбе, який тренує воротарів збірної Латвії, виступив проти допуску збірної Росії до Олімпійських ігор

Ірбе ставав чемпіоном світу у 1989 та 1990 роках у складі збірної СРСР

Дворазовий чемпіон світу у складі збірної СРСР легендарний латвійськмй хокеїст Артурс Ірбе заявив, що готовий повернути золоті медалі чемпіонатів світу, які він завоював у складі збірної СРСР. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на фінське видання Iltalehti.

У відповідь дворазовий олімпійський чемпіон з хокею та одіозний російський депутат В'ячеслав Фетісов закликав Ірбе повернути золоті медалі чемпіонатів світу.

«Коли ми зустрінемося на наступному чемпіонаті світу, я скажу, де вони знаходяться, і готовий офіційно їх передати. Без проблем. Мені не потрібно їх зберігати. Я передам медалі, коли згадаю, де вони. Я не зберігаю їх з гордістю», – заявив Ірбе.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.