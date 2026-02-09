Головна Країна Події в Україні
Латвійські журналісти потрапили під атаку російського дрона (фото, відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Латвійські журналісти потрапили під атаку російського дрона (фото, відео)
Уламки дрона влучили у автомобіль журналістів та пошкодили його
фото: скриншот LTV Ziņu dienests/YouTube

Медійники та військові не постраждали через атаку дрона

Журналісти суспільного мовника Латвії LSM потрапили під атаку російського БпЛА. Російську атаку довелося пережити латвійській журналістці Одіті Кренбера та оператору Айгарсу Ковалевскісу, які документували події в зоні бойових дій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Delfi.

Росіяни атакували авто журналістів, коли вони разом з українськими військовими поверталися на позиції одного з підрозділів. В той час російський дрон намагався атакувати автомобіль та врешті вибухнув поруч із ним.

Авто залишилося без задньої частини та скла
Авто залишилося без задньої частини та скла
фото: скриншот LTV Ziņu dienests/YouTube

Внаслідок вибуху уламки дрона влучили в автомобіль та пошкодили його. На відео журналісти показали, що машина залишилася без заднього частини та скла. На бампері авто були також помітні сліди від уламків.

Постраждалих внаслідок атаки не було. Представниця суспільного мовника LSM головна редакторка Аніта Брауна прокоментувала інцидент з атакою їхніх журналістів російським дроном.

«Команда LSM усвідомлює ризики, які бере на себе, вирушаючи до захисників України та фіксуючи повсякденну реальність війни, оскільки саме така присутність дозволяє документувати справжнє обличчя війни, якою б небезпечною та суворою вона не була. Ми високо цінуємо роботу і сміливість наших журналістів, оскільки незалежна журналістика в цій ситуації служить важливою противагою хибним повідомленням, які вводять в оману, а також надає суспільству можливість ґрунтувати розуміння на фактах, а не на маніпуляціях», – зазначила Аніта Брауна.

Також повідомлялося, що журналісти телеканалу «Інтер» 8 лютого потрапили під обстріл у Краматорську на Донеччині. Вибухом знищено цивільну інфраструктуру. Кореспондент Ігор Левенок зазнав осколкових поранень у ліву руку. Знімальна група лишилася жива. Однак, за словами Ігоря Левенка, у сусідньому підʼїзді є загиблі.

Нагадаємо, як унаслідок удару ворожого безпілотника типу «Ланцет» у Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін. Медійники з перших днів повномасштабного вторгнення РФ висвітлювали ситуацію на Донеччині, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення. Вони працювали у найгарячіших точках області.

Теги: Латвія журналіст дрон безпілотник

