Спецслужба Латвії попередила про диверсійні загрози з боку Росії

Російські спецслужби, за даними відомства, націлюються на військові та інфраструктурні об’єкти

Начальник Служби державної безпеки Латвії Нормундс Межвієтс розповів, що російські спецслужби намагаються вербувати осіб із кримінальним минулим для організації диверсій на території країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на латвійсього мовника Delfi.

За словами Межвієтса, основними цілями російських спецслужб є військові об’єкти та критично важлива інфраструктура. «Минулого року на території нашої країни сталося кілька інцидентів, які ми зараз розслідуємо і в яких не виключаємо зв'язок з виконанням завдань, даних російськими спецслужбами. Жоден з цих інцидентів не завдав істотної шкоди інтересам національної безпеки Латвії», – сказав він.

Очільник СДБ повідомив, що минулого року було викрито групу, яка у 2023 році підпалила підприємство, що виконувало оборонний проєкт. За даними слідства, ті самі особи також планували підпалювати вантажівки з українськими номерами на території об’єкта критичної інфраструктури.

За словами Межвієтса, підозрювані склали перелік потенційних цілей, серед яких були меморіали, об’єкти електропостачання, склади з легкозаймистими товарами та військові об’єкти.

Глава спецслужби зазначив, що російська сторона переважно вербує осіб, які мають кримінальний досвід або відбували покарання. «Крім того, ці люди пов'язані певними кримінальними корпоративними зв'язками, якщо хочете. У них широке коло контактів і знайомих зі схожими інтересами. Тому, завербувавши одну таку людину, є широкі можливості для того, щоб на неї спиратися і залучити до подібної діяльності ряд інших людей, з якими вона знайома», – пояснив він.

За його словами, частина завербованих осіб, зокрема колишні ув’язнені та люди з наркотичною залежністю, займаються збором інформації та підготовкою диверсій за винагороду, тоді як інші можуть діяти з ідеологічних мотивів.

Наразі під вартою перебувають чотири особи, затримані на початку року. Троє з них є громадянами Латвії, один має статус негромадянина. Усі вони підозрюються у шпигунстві. У полі зору СДБ перебувають також інші особи, причетність яких до подібної діяльності перевіряється.

«Уже кілька років ми бачимо досить відчайдушні спроби російської сторони створити тут групи нових лідерів, молодих людей, освічених, які могли б у подальшому очолити ці так звані організації співвітчизників, координувати організації російськомовного населення для досягнення російських цілей», – додав Межвієтс.

Раніше Служба державної безпеки Латвії відкрила кримінальне провадження щодо угруповання «Антифашисти Прибалтики», якому інкримінують створення мережі інформаторів на користь російських спецслужб. За даними слідства, учасники групи збирали інформацію про пересування військової техніки, намагалися проникнути на підприємства оборонної галузі та передавали персональні дані осіб, які підтримували Україну. Частина фігурантів справи перебуває під судом у Латвії, інші виїхали до Росії або Білорусі.