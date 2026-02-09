Головна Світ Політика
search button user button menu button

Спецслужба Латвії попередила про диверсійні загрози з боку Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Спецслужба Латвії попередила про диверсійні загрози з боку Росії
Начальник Служби державної безпеки Латвії Нормундс Межвієтс заявив, що РФ намагається вербувати колишніх ув’язнених для диверсій
фото: Leta

Російські спецслужби, за даними відомства, націлюються на військові та інфраструктурні об’єкти

Начальник Служби державної безпеки Латвії Нормундс Межвієтс розповів, що російські спецслужби намагаються вербувати осіб із кримінальним минулим для організації диверсій на території країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на латвійсього мовника Delfi.

За словами Межвієтса, основними цілями російських спецслужб є військові об’єкти та критично важлива інфраструктура. «Минулого року на території нашої країни сталося кілька інцидентів, які ми зараз розслідуємо і в яких не виключаємо зв'язок з виконанням завдань, даних російськими спецслужбами. Жоден з цих інцидентів не завдав істотної шкоди інтересам національної безпеки Латвії», – сказав він.

Очільник СДБ повідомив, що минулого року було викрито групу, яка у 2023 році підпалила підприємство, що виконувало оборонний проєкт. За даними слідства, ті самі особи також планували підпалювати вантажівки з українськими номерами на території об’єкта критичної інфраструктури.

За словами Межвієтса, підозрювані склали перелік потенційних цілей, серед яких були меморіали, об’єкти електропостачання, склади з легкозаймистими товарами та військові об’єкти.

Глава спецслужби зазначив, що російська сторона переважно вербує осіб, які мають кримінальний досвід або відбували покарання. «Крім того, ці люди пов'язані певними кримінальними корпоративними зв'язками, якщо хочете. У них широке коло контактів і знайомих зі схожими інтересами. Тому, завербувавши одну таку людину, є широкі можливості для того, щоб на неї спиратися і залучити до подібної діяльності ряд інших людей, з якими вона знайома», – пояснив він.

За його словами, частина завербованих осіб, зокрема колишні ув’язнені та люди з наркотичною залежністю, займаються збором інформації та підготовкою диверсій за винагороду, тоді як інші можуть діяти з ідеологічних мотивів.

Наразі під вартою перебувають чотири особи, затримані на початку року. Троє з них є громадянами Латвії, один має статус негромадянина. Усі вони підозрюються у шпигунстві. У полі зору СДБ перебувають також інші особи, причетність яких до подібної діяльності перевіряється.

«Уже кілька років ми бачимо досить відчайдушні спроби російської сторони створити тут групи нових лідерів, молодих людей, освічених, які могли б у подальшому очолити ці так звані організації співвітчизників, координувати організації російськомовного населення для досягнення російських цілей», – додав Межвієтс.

Раніше Служба державної безпеки Латвії відкрила кримінальне провадження щодо угруповання «Антифашисти Прибалтики», якому інкримінують створення мережі інформаторів на користь російських спецслужб. За даними слідства, учасники групи збирали інформацію про пересування військової техніки, намагалися проникнути на підприємства оборонної галузі та передавали персональні дані осіб, які підтримували Україну. Частина фігурантів справи перебуває під судом у Латвії, інші виїхали до Росії або Білорусі.

Читайте також:

Теги: Латвія диверсія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Диверсії у Болоньї спричинили затримки у значній частині залізничної мережі Італії
Під час Олімпіади в Італії сталися диверсії на залізниці
Вчора, 09:23
Двоє громадян Молдови спалили сільську раду в Мамаївцях
На Буковині двоє іноземців підпалили сільраду на замовлення російських спецслужб
1 лютого, 16:40
Захарова згадала про печерну русофобію
Захарова влаштувала істерику через рекомендації НОК Латвії щодо росіян
30 сiчня, 22:00
Агенту ФСБ загрожує довічне позбавлення волі
У Чернівцях СБУ затримала іноземного агента ФСБ, який намагався здійснити диверсію на електропідстанції
28 сiчня, 21:09
Служба державної безпеки країни порушила кримінальне провадження проти угруповання, яке курувала ФСБ, у листопаді 2022 року
Латвія викрила агентів, які передавали РФ інформацію про військову техніку для України
19 сiчня, 16:30
Свириденко провела зустріч зі спікеркою Саейми Латвії Дайгою Міерінею.
Свириденко провела зустріч зі спікеркою парламенту Латвії
15 сiчня, 22:38
Німеччина звинуватила українців у змові з Росією щодо підриву посилок
Німеччина звинуватила українців у змові з Росією щодо підриву посилок
14 сiчня, 06:41
Слідство перевіряє, чи могли скоби залишитися після недавніх будівельних робіт, або ж їх встановили навмисно
У Німеччині, ймовірно, сталася диверсія перед проходом потягу армії США
13 сiчня, 16:31
МЗС Латвії відреагувало на обстріл України
МЗС Латвії засудило нічний удар РФ по Україні
9 сiчня, 13:02

Політика

Голова МЗС Угорщини зробив скандальну заяву про мобілізацію в Україні
Голова МЗС Угорщини зробив скандальну заяву про мобілізацію в Україні
Спецслужба Латвії попередила про диверсійні загрози з боку Росії
Спецслужба Латвії попередила про диверсійні загрози з боку Росії
Майбутнє британського прем'єра під загрозою: у партії назрів внутрішній бунт
Майбутнє британського прем'єра під загрозою: у партії назрів внутрішній бунт
Вибори в Японії: партія прем’єр-міністерки здобула історичну перемогу
Вибори в Японії: партія прем’єр-міністерки здобула історичну перемогу
Данія та Гренландія заявили про прогрес у переговорах зі США, але угоди поки немає
Данія та Гренландія заявили про прогрес у переговорах зі США, але угоди поки немає
Іран заявив, що право на збагачення урану є ключем до угоди зі США
Іран заявив, що право на збагачення урану є ключем до угоди зі США

Новини

В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Вчора, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua