Промоутер назвав причину, чому Ломаченко не битиметься з Хейні

Едді Хірн вважає, що на заваді стане Боб Арум

Поєдинок між Василем Ломаченком та Девіда Хейні у легкій вазі не відбудеться. Про це заявив голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн. На його думку, на заваді стане інший промоутер Боб Арум.

«Мені подобається бій Хейні з Лінаресом. Боб Арум зрозуміло пояснив, що він не дозволить Ломаченку битиметься з Хейні. Він буде чекати, поки Хейні не втече з легкого дивізіону, але у нас немає на це часу. Ми просто хочемо влаштовувати бої й розвивати кар'єру Девіна Хейні. Я відчуваю, що поєдинок з Лінаресом – це визначальний бій, після якого можна буде сказати: «Так, ми на одному рівні з Девісом, Лопесом і всіма цими хлопцями».

Мені здається, що Хейні - найкращий легкоатлет у світі, але поки він не почне битися з суперниками такого калібру, ми не можемо з належним авторитетом говорити про це публічно».

Раніше батько Хейні заявив, що за бій з його сином Ломаченку запропонували семизначний гонорар.