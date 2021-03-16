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    Промоутер назвав причину, чому Ломаченко не битиметься з Хейні

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    Василь Ломаченко не квапиться у ринг - Промоутер назвав причину, чому Ломаченко не битиметься з Хейні
    Василь Ломаченко не квапиться у ринг
    фото з відкритих джерел

    Едді Хірн вважає, що на заваді стане Боб Арум

    Поєдинок між Василем Ломаченком та Девіда Хейні у легкій вазі не відбудеться. Про це заявив голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн. На його думку, на заваді стане інший промоутер Боб Арум.

    «Мені подобається бій Хейні з Лінаресом. Боб Арум зрозуміло пояснив, що він не дозволить Ломаченку битиметься з Хейні. Він буде чекати, поки Хейні не втече з легкого дивізіону, але у нас немає на це часу. Ми просто хочемо влаштовувати бої й розвивати кар'єру Девіна Хейні. Я відчуваю, що поєдинок з Лінаресом – це визначальний бій, після якого можна буде сказати: «Так, ми на одному рівні з Девісом, Лопесом і всіма цими хлопцями».

    Мені здається, що Хейні - найкращий легкоатлет у світі, але поки він не почне битися з суперниками такого калібру, ми не можемо з належним авторитетом говорити про це публічно».

    Раніше батько Хейні заявив, що за бій з його сином Ломаченку запропонували семизначний гонорар.

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      Теги: бокс Василь Ломаченко
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