Лідер першої ліги протримався в матчі з «Шахтарем» 72 хвилини. Але не встояв (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Рухові» забракло сил на весь матч з «Шахтарем» Фото - UA-Футбол

Власник львівського «Руха» Григорій Козловський продовжує втихомирювати амбіції

Чинні чемпіони України з футболу, донецький «Шахтар», стартовий матч підготовки до офіційної частини сезону завершив перемогою. «Гірники» здобули вольову перемогу над лідером першої ліги львівським «Рухом».

«Шахтар» (Донецьк) – «Рух» (Львів) – 4:1

Голи: 0:1 – Додо (9, автогол). 1:1 – Манор Соломон (10). 2:1 - Марлос (64, з пенальті). 3:1 – Коноплянка (72). 4:1 – Жуніор Мораєш (85)

«Шахтар»: Трубін (Гриценко, 29; П'ятов, 46; Олексій Шевченко, 77) - Додо (Бондаренко, 46), Вітао (Сергій Кривцов, 46), Хочолава (Микола Матвієнко, 46), Болбат (Вакула, 46) – Маркос Антоніо (Пихальонок, 46; Дентіньо, 77), Алан Патрік (Віктор Коваленко, 46) - Тете (Коноплянка, 46), Манор Соломон (Тарас Степаненко, 46), Тайсон (Марлос, 46) - Фернандо (Сікан, 31; Жуніор Мораєш, 46). Тренер – Луїш Каштру

«Рух»: Олександр Бандура – Юрій Романюк (Заставний, 64), Дуць, Максим Білий (Марушка, 71), Мисик (Саків, 64) - Копина (Калюжний, 68), Ярослав Мартинюк (Коробенко, 46) - Брікнер, Бойчук, Синиця – Біленький (Кухаревич 46). Тренер – Юрій Бакалов

Попередження: Брікнер (26), Калюжний (87)

Донеччани багато атакували з перших хвилин гри, але, на подив, самі пропустили: після прострілу Брікнера зліва Додо зрізав м'яч у свої ворота. Однак в атаці у відповідь «Шахтар» відновив паритет: Соломон добив м'яч після сейва Бандури.

У дуже динамічному футболі ще до перерви донеччани могли виходити вперед, але Бандура підстрахував Мисика, який зрізав м'яч у свої ворота, А Соломон тільки якимось дивом перед порожніми воротами не замкнув флангову передачу.

На другий тайм «Руху», який у п'ятницю зіграв з «Динамо», не вистачило фізично. Це відкрило можливості для «Шахтаря» в цілому і Марлоса зокрема. Бразильський українець після перерви з'явився на полі і взяв участь у всіх трьох голах: забив з пенальті сам, загострив гру при голі Коноплянки і віддав асист у контратаці на Мораєша.

Нагадаємо, що «Рух», активно проводячи товариські матчі з лідерами українського футболу, проголосував за припинення сезону в першій лізі. Власник клубу Григорій Козловський розраховує, що в Прем’єр-лігу команда зайде за підсумками 19-ти зіграних на цю мить турів.