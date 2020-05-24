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    Лідер першої ліги протримався в матчі з «Шахтарем» 72 хвилини. Але не встояв (відео)

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    &laquo;Рухові&raquo; забракло сил на весь матч з&nbsp;&laquo;Шахтарем&raquo; - Лідер першої ліги протримався в матчі з «Шахтарем» 72 хвилини. Але не встояв (відео)
    «Рухові» забракло сил на весь матч з «Шахтарем»
    Фото - UA-Футбол

    Власник львівського «Руха» Григорій Козловський продовжує втихомирювати амбіції

    Чинні чемпіони України з футболу, донецький «Шахтар», стартовий матч підготовки до офіційної частини сезону завершив перемогою. «Гірники» здобули вольову перемогу над лідером першої ліги львівським «Рухом».

    «Шахтар» (Донецьк) – «Рух» (Львів) – 4:1

    Голи: 0:1 – Додо (9, автогол). 1:1 – Манор Соломон (10). 2:1 - Марлос (64, з пенальті). 3:1 – Коноплянка (72). 4:1 – Жуніор Мораєш (85)

    «Шахтар»: Трубін (Гриценко, 29; П'ятов, 46; Олексій Шевченко, 77) - Додо (Бондаренко, 46), Вітао (Сергій Кривцов, 46), Хочолава (Микола Матвієнко, 46), Болбат (Вакула, 46) – Маркос Антоніо (Пихальонок, 46; Дентіньо, 77), Алан Патрік (Віктор Коваленко, 46) - Тете (Коноплянка, 46), Манор Соломон (Тарас Степаненко, 46), Тайсон (Марлос, 46) - Фернандо (Сікан, 31; Жуніор Мораєш, 46). Тренер – Луїш Каштру

    «Рух»: Олександр Бандура – Юрій Романюк (Заставний, 64), Дуць, Максим Білий (Марушка, 71), Мисик (Саків, 64) - Копина (Калюжний, 68), Ярослав Мартинюк (Коробенко, 46) - Брікнер, Бойчук, Синиця – Біленький (Кухаревич 46). Тренер – Юрій Бакалов

    Попередження: Брікнер (26), Калюжний (87)

    Донеччани багато атакували з перших хвилин гри, але, на подив, самі пропустили: після прострілу Брікнера зліва Додо зрізав м'яч у свої ворота. Однак в атаці у відповідь «Шахтар» відновив паритет: Соломон добив м'яч після сейва Бандури.

    У дуже динамічному футболі ще до перерви донеччани могли виходити вперед, але Бандура підстрахував Мисика, який зрізав м'яч у свої ворота, А Соломон тільки якимось дивом перед порожніми воротами не замкнув флангову передачу.

    На другий тайм «Руху», який у п'ятницю зіграв з «Динамо», не вистачило фізично. Це відкрило можливості для «Шахтаря» в цілому і Марлоса зокрема. Бразильський українець після перерви з'явився на полі і взяв участь у всіх трьох голах: забив з пенальті сам, загострив гру при голі Коноплянки і віддав асист у контратаці на Мораєша.

    Нагадаємо, що «Рух», активно проводячи товариські матчі з лідерами українського футболу, проголосував за припинення сезону в першій лізі. Власник клубу Григорій Козловський розраховує, що в Прем’єр-лігу команда зайде за підсумками 19-ти зіграних на цю мить турів.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Євген Коноплянка Тарас Степаненко Жуніор Мораєш Тете Манор Соломон Маркос Антоніо Сергій Болбат Сергій Кривцов Давид Хочолава Алан Патрік Марлос Юрій Бакалов Олександр Бандура ФК Рух (Винники) Григорій Козловський Микола Матвієнко Віктор Коваленко Тайсон Владислав Вакула Луїш Каштру Данило Сікан Дентіньо Максим Білий Олексій Шевченко Анатолій Трубін Додо Юрій Романюк Іван Брікнер Юрій Копина Вітао Олег Синиця Ігор Дуць Володимир Заставний Тарас Саків Руслан Марушка Ярослав Мартинюк Андрій Коробенко Богдан Бойчук Мар'ян Мисик Іван Калюжний Микола Кухаревич Станіслав Біленький
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