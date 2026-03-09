Головна Спорт Новини
Моурінью заявив, що тренер «Порту» після матчу 50 разів назвав його зрадником

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Моурінью: Я тренував «Порту», ​​віддав йому всю душу
фото: AP

Жозе Моурінью посварився з Лучо Гонсалесом

Головний тренер «Бенфіки», у складі якої грають українці Георгій Судаков та Анатолій Трубін, Жозе Моурінью прокоментував розмову з тренером «Порту» Лучо Гонсалесом після матчу між командами у 25-му турі чемпіонату «Португалії» (2:2). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на A Bola.

«Він 50 разів назвав мене зрадником. Хотів, щоб він мені пояснив, чому я зрадник? Я тренував «Порту», ​​віддав йому всю душу, потім перейшов до «Челсі», до «Інтера», до мадридського «Реала», об'їздив увесь світ і віддавав футболу 24 години свого життя щодня. Це називається професіоналізмом. Коли він перейшов до «Марселя», хіба він зрадив «Порту»? Він міг би образити мене по-іншому, знайти кращий варіант, а так – це напад на мій професіоналізм», – заявив Моурінью.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плейоф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
