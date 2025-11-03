Уро-Ніле оформила дабл-дабл у переможному матчі чемпіонату Швейцарії з баскетболу

Уро-Ніле провела на майданчику 25 хвилин, набрала 10 очок

Міріам Уро-Ніле оформила дабл-дабл за «Ньон» в переможному матчі проти «Бадена» 71:54 в чемпіонаті Швейцарії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Уро-Ніле провела на майданчику 25 хвилин, набрала 10 очок (2/7 двоочкові, 2/5 триочкові), зібрала 13 підбирань, зробила 1 передачу, 2 перехоплення, 1 блок-шот при 2 втратах та 5 фолах.

У чемпіонаті Чехії «Хомутов» програв «КП Брно» 60:68. Анастасія Ковтун відіграла 6 хвилин, набрала 1 очко (0/1 двоочкові, 1/2 штрафні), зробила 2 підбирання при 1 фолі.

«УБІ» Грац в чемпіонаті Австрії обіграв «УБСК-ДББК» Грац з рахунком 87:73. Кристина Кулєша зіграла 12 хвилин, набрала 11 очок (2/2 двоочкові, 1/1 триочкові, 4/6 штрафні), зробила 1 підбирання, 1 передачу, 2 перехоплення при 1 втраті та 2 фолах.

Вероніка Космач набрала 4 очка (2/3 двоочкові, 0/2 триочкові), зробила 1 передачу, 2 перехоплення при 1 втраті та 1 фолі за 16 хвилин в матчі її «Клужа» проти «Сепші», в якому команда українки поступилась 66:95.

У Литві «Шяуляй» переграв «Пеневежис» 98:43. У переможців Олександра Тинщук зіграла 16 хвилин, набрала 6 очок (2/5 триочкові), зробила 2 підбирання, 3 передачі, 4 перехоплення при 2 фолах та 1 втраті.

Уляна Дацко відіграла 27 хвилин, набрала 9 очок (2/5 двоочкові, 0/2 триочкові, 5/5 штрафні), зробила 3 підбирання, 1 перехоплення, 2 блок-шота при 5 втратах та 2 фолах.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.