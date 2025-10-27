Головна Спорт Новини
Завершився четвертий тур баскетбольної Суперліги

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Завершився четвертий тур баскетбольної Суперліги
«Дніпро», незважаючи на дві перемоги, провело непростий тиждень
Джерело: Федерація баскетболу України

Після цього ігрового тижня визначився одноосібний лідер чемпіонату

24-26 жовтня в рамках Суперліги відбулися десять матчів регулярного чемпіонату. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ. 

У перший день матчі особливої інтриги не подарували. «Запоріжжя» на виїзді розгромило останнє місце чемпіонату «Старий Луцьк» (65:93), а «Дніпро», хоч і програло другу половину «-7», все одно втримало перемогу над «Говерлою» (80:69). 

Наступного дня відбулося одразу чотири баталії, які кардинально відрізнялися від поєдинків у п'ятницю. «Старий Луцьк», який йшов до матчу з «Дніпром» без перемог, нав'язав солідну боротьбу учаснику єврокубків та багаторазовому чемпіону України. Першу чверть лучани забрали до свого активу (24:23) та мали епізодичну перевагу в другій десятихвилинці, але під кінець матчу перевага дніпрян зростала. «Старий Луцьк» намагався скоротити відставання у шість очок та навіть довів ситуацію до «-2», але зачепити перемогу так їм і не вдалося (79:85).

Найбільша сенсація туру сталася того ж дня: «Київ-Баскет», який йшов безпрограшно після трьох тижнів, поступився «Харківським Соколам» (75:78), які цього року повернулися в елітний дивізіон. Кияни наприкінці другої чверті мали перевагу «+12» і дали харків'янам вже у наступному періоді зрівняти рахунок (53:53). Після цього матч перейшов у режим гойдалок, з яких переможцями вийшли саме «Соколи» (75:78). Інші два поєдинки того дня теж вийшли драматичними: «Говерла» переграла «Запоріжжя» в овертаймі завдяки вражаючому перфоменсу від Іллі Кабацюри (29 очок та 12 підбирань), а «Черкаські Мавпи» лише в останній чверті врятувалися від «Рівного» (70:74). 

Не менш напруженими були і поєдинки в неділю. «Київ-Баскет» цього разу сам був наздоганяючим і відіграв "-11" після половини другої чверті, вигравши «Черкаські Мавпи» з мінімальним рахунком (79:78). А ось «Харківським Соколам» не вдалося повторити суботній успіх з киянами і вони в не надто результативному поєдинку поступилися Рівному, яке все ж вибороло перемогу цього тижня. В іншому матчі цього дня зустрілися команди, які ще не грали у минулі два дні – «Кривбас» та «Ніко-Баскет». «Кривбас» уже в першій чверті зробив солідну заявку на перемогу, набравши 31 очко та реалізувавши понад 75% двоочкових спроб з гри. Ситуація надалі вирівнялася, але миколаївцям було важко відіграти різницю "-16" після першої чверті і вони поступилися (84:69). 

Після завершення четвертого туру лідером турнірної таблиці йде «Дніпро» , яке єдине зберігає безпрограшну серію. У нижній частині таблиці ситуація незмінна – хоча «Старий Луцьк» продемонстрував боротьбу до останнього, вони все ще лишаються без перемог.

За підсумками зіграних поєдинків була визначена символічна п’ятірка ігрового тижня, до якої увійшли гравці чотирьох клубів, що пройшли тур без поразок:

  • Андрій Хохоник («Харківські Соколи») – у середньому 19 очок, 4 підбирання та 3 передачі
  • Лєв Кошеватський («Черкаські Мавпи») – у середньому 25.5 очка, 4.4 підбирання, 3.5 передачі
  • Мартін Хілл («Кривбас») — 27 очок, 8 підбирань, 5 перехоплень, 2 передачі
  • Таріг Ейса («Запоріжжя») — у середньому 21.5 очка, 17 підбирань, 2.5 перехоплення, 2 передачі
  • Станіслав Тимофеєнко («Дніпро») — у середньому 21 очко, 9.5 підбирань, 2.5 перехоплення, 2 передачі

MVP туру визнано американського захисника «Кривбаса» Мартіна Хілла, який наразі посідає першу позицію у рейтингу найкращих скорерів Суперліги та найкращих за перехопленнями. 

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

