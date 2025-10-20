Українські баскетболісти за кордоном: Зотов оформив дабл-дабл, Герун набрав 24 очки

Віталій Зотов відіграв 35 хвилин, набрав 13 очок

Українські легіонери провели чергові матчі за свої баскетбольні клуби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Захисник Віталій Зотов оформив дабл-дабл в матчі чемпіонату Австрії Капфенберг Буллз проти Оберварта, який команда українця програла 88:93.

Віталій Зотов відіграв 35 хвилин, набрав 13 очок (0/1 двоочкові, 3/4 триочкові, 4/4 штрафні), зібрав 5 підбирань, віддав 11 передач при 2 втратах та 2 фолах.

В чемпіонаті Японії Осака обіграла Сігу 80:72. Найрезультативнішим в матчі став Володимир Герун, який за 29 хвилин набрав 24 очка (9/12 двоочкові, 6/9 штрафні), зібрав 7 підбирань при 2 фолах та 3 втратах.

В Латвійсько-естонській лізі Кейла Кулбет переграла Війсмі 98:92. Назарій Кулішенко зіграв 12 хвилин, набрав 4 очки (0/3 двоочкові, 0/1 триочкові, 4/4 штрафні), зібрав 3 підбирання при 1 втраті та 1 фолі.

В іншому матчі Валмієра здолала Латвійський Університет 98:70. Павло Дзюба провів на майданчику 13 хвилин, набрав 4 очки (2/4 двоочкові, 0/1 триочкові, 0/1 штрафні), зібрав 1 підбирання при 3 фолах.

В другому дивізіоні чемпіонату Польщі Лодзь програв Пельпліну 72:83. Олександр Антипов зіграв 34 хвилини, набрав 22 очка (4/8 двоочкові, 3/6 триочкові, 5/7 штрафні), зібрав 9 підбирань, зробив 3 перехоплення при 4 фолах та 1 втраті.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.