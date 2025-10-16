Головна Спорт Скотч. Спорт
Баскетболістка з США стала першою спортсменкою, яка виступила на показі Victoria's Secret

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Баскетболістка з США стала першою спортсменкою, яка виступила на показі Victoria's Secret
Різ взяла участь у показі популярного бренду Victoria's Secret, який пройшов у ніч на 16 жовтня
Енджел Різ є однією з головних зірок WNBA

23-річна американська баскетболістка Енджел Різ, яка виступає за команду жіночої Національної баскетбольної асоціації (WNBA) «Чикаго Скай» на позиції форварда, стала першою професійною спортсменкою, яка взяла участь у показі популярного бренду Victoria's Secret, який пройшов у ніч на 16 жовтня. Про це інформує «Главком».

«Крок до мрії: від Енджел до Ангела бренду Victoria's Secret. У мене нарешті з'явилися крила. Я вперше братиму участь у показі Victoria's Secret – 2025, і це схоже на долю. Крила надягнуті, підбори готові... Злови мене на подіумі», – написала Різ у соціальних мережах перед появою на сцені.

Енджел є однією з головних зірок WNBA після того, як була обрана під сьомим номером на драфті-2024. У дебютному сезоні вона встановила рекорд за кількістю дабл-даблів.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Шльонськ Санона програв другий матч з двох у чемпіонаті Польщі
Українські баскетболісти за кордоном: результативні матчі Кличка та Санона
13 жовтня, 09:25
13 жовтня, 09:25
Павло Іщенко був чемпіоном світу і Європи, багаторазовим чемпіоном України з паверліфтингу
На фронті загинув чинний чемпіон України з богатирського багатоборства
12 жовтня, 12:20
У 2022 році Лістунова з літерою «Z» на одязі разом з Путіним брала участь у мітингу на підтримку війни
Російська гімнастка, яка мітингувала з «Z» на одязі, хоче отримати нейтральний статус
4 жовтня, 10:48
Початок зустрічі Україна – Італія о 20:30
Україна – Італія: де дивитися вирішальну гру групового турніру Євро-2025 (U-19) із футзалу
1 жовтня, 14:19
Україна (U-19) – Португалія (U-19) – 0:4
Євро-2025 (U-19) із футзалу: Україна поступилася Португалії
29 вересня, 23:36
Кличко провів на майданчику 21 хвилину, за яку набрав 15 очок
Кличко зіграв результативний матч за молодіжну команду «Монако»
28 вересня, 11:33
Мустяца (ліворуч) допоміг клуба «Штіінца» виграти Суперкубок Румунії-2025 з баскетболу 3х3
Мустяца став найкращим гравцем Суперкубку Румунії з баскетболу 3х3
22 вересня, 10:59
Наталія Жаркова продовжує перемагати
Жаркова здобула третю золоту нагороду чемпіонату світу з фридайвінгу
17 вересня, 13:31
Єгор Скрипниченко та Андрій Лункан виграли усі три матчі групового етапу,
Українці здобули срібло чемпіонату Європи (U-18) з пляжного волейболу
16 вересня, 14:55

В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Сьогодні, 05:59
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 05:59
Вчора, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
9 жовтня, 05:59

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
