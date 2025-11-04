Легендарний Бекхем отримав новий статус

Девід отримав таке ж звертання до себе, як і Алекс Фергюсон, який тренував його значну частину кар'єри

Видатний британський футболіст, екскапітан національної збірної Англії та гравець Манчестер Юнайтед та благодійник Девід Бекхем сьогодні був удостоєний однієї з найвищих відзнак Сполученого Королівства – лицарського титулу. Про це повідомляє «Главком».

Церемонія відбулася у Віндзорському замку в Беркширі, де 50-річний спортсмен отримав це високе звання особисто від короля Чарльза III. Бекхема було внесено до списку нагороджених за його видатні заслуги у футболі та багаторічну благодійну діяльність.

Новоспечений сер (саме так у Великій Британії звертаються до представників лицарського стану) Девід Бекхем зізнався, що цей момент став для нього особливим. «Я не міг би бути більш гордим. Люди знають, наскільки я патріотичний, я люблю свою країну. Я завжди говорив, наскільки важлива монархія для моєї родини. Для хлопця з лондонського Іст-Енду, який виріс у Лейтонстоуні, стояти тут, у Віндзорському замку, перед Його Величністю – це щось неймовірне», – розповів він після церемонії.

Для цієї особливої події Бекхем обрав елегантний сірий костюм, натхненний стилем самого короля Чарльза III. На церемонії посвяти в лицарі Девіда Бекхема супроводжувала майже вся його родина: батьки, дружина Вікторія, сини Ромео та Круз, а також донька Гарпер.

Сім'я привітала його у зворушливій, але й кумедній формі. Зокрема, 23-річний син Ромео жартома звернувся до батька в Instagram: «Ніхто не заслуговує цього більше, ніж ти, дуже тебе люблю. Вітаю, Сер тато». Не менш зворушливим був допис і від його дружини Вікторії Бекхем: «З того моменту, як я познайомилася з тобою 28 років тому, ти завжди пишався тим, що представляєш свою країну... бачити, як сьогодні король вшановує тебе, - це те, що я буду цінувати завжди. Ти досягнув так багато, але ти все ще той самий добрий, скромний, працьовитий чоловік, якого я зустріла майже 30 років тому... Я ніколи не відчувала такої гордості, як сьогодні. Сер Девід Бекхем, ми всі дуже тебе любимо».

Крім футбольної спадщини, Бекхем понад 17 років активно займається благодійністю, працюючи послом доброї волі ЮНІСЕФ та підтримуючи багато соціальних ініціатив. «Я роблю це не тому, що мушу, а тому, що це важливо. Ми можемо змінювати світ, просто використовуючи свій голос», – підкреслив новоспечений лицар.

Нагадаємо, цього року Девіду виповнилося 50 років, на честь чого «Главком» розповів про спортивну кар’єру Бекхема, його особисте життя та незвичне захоплення – фермерство.