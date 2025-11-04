Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Легендарний Бекхем отримав новий статус

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Легендарний Бекхем отримав новий статус
Девід Бекхем раніше отримав ще одну престижну відзнаку – Орден Британської імперії
Джерело: Getty Images

Девід отримав таке ж звертання до себе, як і Алекс Фергюсон, який тренував його значну частину кар'єри

Видатний британський футболіст, екскапітан національної збірної Англії та гравець Манчестер Юнайтед та благодійник Девід Бекхем сьогодні був удостоєний однієї з найвищих відзнак Сполученого Королівства – лицарського титулу. Про це повідомляє «Главком»

Церемонія відбулася у Віндзорському замку в Беркширі, де 50-річний спортсмен отримав це високе звання особисто від короля Чарльза III. Бекхема було внесено до списку нагороджених за його видатні заслуги у футболі та багаторічну благодійну діяльність.

Новоспечений сер (саме так у Великій Британії звертаються до представників лицарського стану) Девід Бекхем зізнався, що цей момент став для нього особливим. «Я не міг би бути більш гордим. Люди знають, наскільки я патріотичний, я люблю свою країну. Я завжди говорив, наскільки важлива монархія для моєї родини. Для хлопця з лондонського Іст-Енду, який виріс у Лейтонстоуні, стояти тут, у Віндзорському замку, перед Його Величністю – це щось неймовірне», – розповів він після церемонії.

Для цієї особливої події Бекхем обрав елегантний сірий костюм, натхненний стилем самого короля Чарльза III. На церемонії посвяти в лицарі Девіда Бекхема супроводжувала майже вся його родина: батьки, дружина Вікторія, сини Ромео та Круз, а також донька Гарпер.

Сім'я привітала його у зворушливій, але й кумедній формі. Зокрема, 23-річний син Ромео жартома звернувся до батька в Instagram: «Ніхто не заслуговує цього більше, ніж ти, дуже тебе люблю. Вітаю, Сер тато». Не менш зворушливим був допис і від його дружини Вікторії Бекхем: «З того моменту, як я познайомилася з тобою 28 років тому, ти завжди пишався тим, що представляєш свою країну... бачити, як сьогодні король вшановує тебе, - це те, що я буду цінувати завжди. Ти досягнув так багато, але ти все ще той самий добрий, скромний, працьовитий чоловік, якого я зустріла майже 30 років тому... Я ніколи не відчувала такої гордості, як сьогодні. Сер Девід Бекхем, ми всі дуже тебе любимо».

Крім футбольної спадщини, Бекхем понад 17 років активно займається благодійністю, працюючи послом доброї волі ЮНІСЕФ та підтримуючи багато соціальних ініціатив. «Я роблю це не тому, що мушу, а тому, що це важливо. Ми можемо змінювати світ, просто використовуючи свій голос»,  – підкреслив новоспечений лицар.

Нагадаємо, цього року Девіду виповнилося 50 років, на честь чого «Главком» розповів про спортивну кар’єру Бекхема, його особисте життя та незвичне захоплення – фермерство.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Девід Бекем

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

10 жовтня Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію
Став відомий стартовий склад збірної України на гру з Азербайджаном
13 жовтня, 20:23
Про футбол по-новому: спільний проєкт GGBET і каналу «Денис Бойко»
Про футбол по-новому: спільний проєкт GGBET і каналу «Денис Бойко» Реклама
14 жовтня, 14:47
Україна та Ісландія зіграють у Варшаві
Визначилося місце проведення гри між збірними України та Ісландії
15 жовтня, 16:11
Конопля вподобав промову Жириновського
Один з лідерів «Шахтаря» лайкнув відео з Жириновським
15 жовтня, 23:07
Поправка Венгера буде проаналізована у листопаді і має хороші шанси на схвалення
У правилах футболу можуть відбутися революційні зміни
19 жовтня, 16:53
В останніх семи матчах минулорічний чемпіон України здобув перемогу лише одного разу
Знову без голів: «Динамо» програло у другому турі Ліги конференцій
23 жовтня, 23:57
Ігал Бродкін з 2009 року був у когорті вболівальників «Реала Мадрида»
Під час матчу «Реала Мадрида» з «Барселоною» на трибунах загинув вболівальник
2 листопада, 00:48
Міндаугас Касперунас: Найбільший мій проєкт був – я завіз на фурі в Україну 155 комплектів газових балонів і газових обігрівачів
«Проїхав 9600 км за один раз». Директор «Жальгіріса» розповів про свою допомогу Україні
2 листопада, 19:05
Юхим Конопля та Шола Огундана стали учасниками скандального епізоду
«Динамо» – «Шахтар»: УАФ визнала помилкою рішення не переглядати епізод з потенційним пенальті
Вчора, 21:18

Новини

Легендарний Бекхем отримав новий статус
Легендарний Бекхем отримав новий статус
Роналду вперше розповів, як робив пропозицію нареченій
Роналду вперше розповів, як робив пропозицію нареченій
Міжнародний союз ковзанярів перевірить відвідування нейтральною росіянкою виступу Путіна
Міжнародний союз ковзанярів перевірить відвідування нейтральною росіянкою виступу Путіна
Перспективний футболіст хоче відмовитися від російського громадянства
Перспективний футболіст хоче відмовитися від російського громадянства
«Колишні великі футболісти, напівпʼянички, дають інтерв’ю». Суркіс – про критику Шовковського
«Колишні великі футболісти, напівпʼянички, дають інтерв’ю». Суркіс – про критику Шовковського
Українці здобули три нагороди на етапі Кубка світу з авіамодельного спорту
Українці здобули три нагороди на етапі Кубка світу з авіамодельного спорту

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
Сьогодні, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua