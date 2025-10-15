Головна Спорт Новини
Визначилося місце проведення гри між збірними України та Ісландії

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Визначилося місце проведення гри між збірними України та Ісландії
Україна та Ісландія зіграють у Варшаві

Україна зіграє з Ісландією 16 листопада

Домашній поєдинок відбірного турніру чемпіонату світу з футболу проти Ісландії, який відбудеться 16 листопада, збірна України проведе у Варшаві на стадіоні «Легія». Про це інформує «Главком» з посиланням на УАФ.

Арена, на якій наша команда ще не виступала, вміщує трохи менше 32 тисячі глядачів і є домашньою для місцевого ФК «Легія».

Збірна України двічі грала у Варшаві на іншій арені – Народовому стадіоні.

Там синьо-жовті 22 березня 2013 року в межах відбору до ЧС-2014 завдяки влучним ударам Андрія Ярмоленка, Олега Гусєва та Романа Зозулі перемогли поляків – 3:1, а 7 червня 2024 року в товариському поєдинку поступилися господарям – 1:3.

Єдиний м'яч у складі гостей записав на свій рахунок Артем Довбик.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

