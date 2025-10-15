Визначилося місце проведення гри між збірними України та Ісландії
Україна зіграє з Ісландією 16 листопада
Домашній поєдинок відбірного турніру чемпіонату світу з футболу проти Ісландії, який відбудеться 16 листопада, збірна України проведе у Варшаві на стадіоні «Легія». Про це інформує «Главком» з посиланням на УАФ.
Арена, на якій наша команда ще не виступала, вміщує трохи менше 32 тисячі глядачів і є домашньою для місцевого ФК «Легія».
Збірна України двічі грала у Варшаві на іншій арені – Народовому стадіоні.
Там синьо-жовті 22 березня 2013 року в межах відбору до ЧС-2014 завдяки влучним ударам Андрія Ярмоленка, Олега Гусєва та Романа Зозулі перемогли поляків – 3:1, а 7 червня 2024 року в товариському поєдинку поступилися господарям – 1:3.
Єдиний м'яч у складі гостей записав на свій рахунок Артем Довбик.
Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.
Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Ісландія – Україна 3:5 (1:3)
Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89
У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).
Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).
Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.
До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».
