У правилах футболу можуть відбутися революційні зміни

Поправка Венгера буде проаналізована у листопаді і має хороші шанси на схвалення

Нове правило визначення офсайду може набути чинності вже у 2026 році

У футболі може змінитися правило щодо фіксації офсайду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Cadena SER.

Раніше колишній головний тренер «Арсеналу» Арсен Венгер, який обіймає посаду керівника відділу глобального розвитку футболу ФІФА, запропонував внести таку зміну: якщо хоча б одна (будь-яка) частина тіла, якою можна забити гол, знаходиться на лінії останнього захисника або позаду неї, то гравець не перебуває в офсайді, навіть якщо інші частини заступають за цю. Положення «поза грою» при цьому зараховується тільки в тому випадку, якщо гравець усім тілом ближче до лінії воріт суперника, ніж м'яч та передостанній гравець суперника.

Як розповів колишній іспанський арбітр та експерт із суддівства Едуардо Ітурральде Гонсалес, поправка Венгера буде проаналізована у листопаді і має хороші шанси на схвалення з боку Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB), яка займається регулюванням футбольних правил.

Після розгляду членами IFAB (23 гравці та 11 суддів) питання про зміну правила буде поставлене на голосування з метою його затвердження. Голосування очікується 1 березня.

Ітурральде наголошує, що у разі схвалення правило набуде чинності у 2026 році – швидше за все воно почне діяти з чемпіонату світу у США, Канаді та Мексиці.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».