Легендарний боксер відновив кар'єру після дев'яти років перерви

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Легендарний боксер відновив кар'єру після дев'яти років перерви
Флойд Мейвезер є найкращим боксером у 21 столітті за версією P4P
фото: Reuters

Флойд Мейвезер вважає, що у 49 може боротися з найсильнішими

Легендарний Флойд Мейвезер, якому 24 лютого 2026 року виповнюється 49 років, офіційно оголосив про своє четверте повернення у великий спорт. Про це повідомляє «Главком».

З ким битиметься? 

Першим етапом гучного повернення стане зустріч двох ікон боксу: Флойда Мейвезера та Майка Тайсона . Хоча точна дата та місце проведення бою з Тайсоном ще не підтверджені офіційно, у спортивних кулуарах активно обговорюють квітень 2026 року та несподівану локацію – Конго. Мейвезер у притаманній для себе манері заявив, що ці події згенерують найбільшу аудиторію та прибутки в історії спорту. Попри статус виставкового матчу, інтерес до протистояння 48-річного Флойда та 59-річного «Залізного Майка» вже викликав ажіотаж серед фанатів та телетрансляторів по всьому світу.

Шанс на перший професійний бій за дев'ять років 

Однак ще більшою сенсацією стала новина про те, що після шоу з Тайсоном Мейвезер проведе офіційний професійний бій. Найімовірнішим суперником називають Менні Пак’яо. Їхній перший поєдинок у 2015 році став найкасовішим в історії, і тепер, через одинадцять років, зірки готують реванш. Повідомляється, що бій може відбутися у вересні на футуристичній арені The Sphere у Лас-Вегасі. Пак’яо, якому зараз 47 років, нещодавно відбоксував внічию в титульному бою з Маріо Барріосом у липні 2025 року.

Жага до нових рекордів 

Мейвезер залишається вірним своєму прізвиську Money. Його останній офіційний бій відбувся ще у 2017 році проти зірки MMA Конора Макгрегора, де Флойд здобув 50-ту перемогу, зберігши ідеальний рекорд. З того часу він проводив лише виставкові зустрічі, але нові досягнення та величезні чеки змусили його знову отримати професійну ліцензію. «Я все ще маю те, що потрібно для встановлення нових рекордів», – стверджує боксер. Для світу боксу це повернення означає не лише спортивну подію, а й черговий фінансовий феномен, який знову прикує увагу мільйонів до рингу в Лас-Вегасі.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі у квітні проведе бій з росіянином Махмудовим. «2026-й – рік повернення короля. Я трохи відійшов убік, але тепер я знову в строю. Мені 37 років і я готовий знову йти в бій. Немає нічого кращого, ніж бити мужиків по обличчю та отримувати за це гроші», – написав Ф'юрі в соцмережах.

