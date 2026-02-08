Двох гірськолижниць евакуйовано на гелікоптері після невдалого спуску на Олімпіаді

Канде Морено і Ліндсі Вонн отримали медичну допомогу просто на трасі, після чого їх було евакуйовано на гелікоптері

Спортсменки впали після стрибка й травмувалися

Гірськолижниці Канде Морено і Ліндсі Вонн впали під час фінального заїзду змагань зі швидкісного спуску на Олімпійських іграх 2026 року в Італії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RapidReport.

Представниця Андорри Канде Морено не зуміла втримати рівновагу після стрибка і впала на верхній частині траси. Змагання були перервані.

Морено отримала медичну допомогу просто на трасі, адже не змогла піднятися через травму коліна. Після цього гірськолижницю евакуювали на вертольоті.

Гірськолижниця Канде Морено, що представляє Андорру на Олімпіаді-2026, впала під час фінального заїзду змагань зі швидкісного спуску. Після надання першої медичної допомоги гірськолижницю евакуювали на вертольоті. pic.twitter.com/VpGEbgu8VG — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 8, 2026

Перед цим те саме сталося з олімпійською чемпіонкою з гірськолижного спорту, американкою Ліндсі Вонн. Спортсменка не зуміла втримати рівновагу після стрибка й упала під час фінального заїзду змагань зі швидкісного спуску.

Вонн отримала медичну допомогу просто на трасі, після чого її евакуювали на вертольоті. Спортсменка дістала важку травму.

Як повідомлялося, легенда світового гірськолижного спорту Ліндсі Вонн за тиждень до старту зимових Олімпійських Ігор 2026 року отримала важку травму коліна, але не відмінила свій виступ на форумі.

До слова, російська лижниця Дар'я Непряєва, яка незаконно відвідувала Крим, впала під час змагань зі скіатлону на Олімпійських іграх в Італії.