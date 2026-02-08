Головна Спорт Новини
Двох гірськолижниць евакуйовано на гелікоптері після невдалого спуску на Олімпіаді

Єлизавета Жабська
Канде Морено і Ліндсі Вонн отримали медичну допомогу просто на трасі, після чого їх було евакуйовано на гелікоптері
фото: Reuters

Спортсменки впали після стрибка й травмувалися

Гірськолижниці Канде Морено і Ліндсі Вонн впали під час фінального заїзду змагань зі швидкісного спуску на Олімпійських іграх 2026 року в Італії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RapidReport.

Представниця Андорри Канде Морено не зуміла втримати рівновагу після стрибка і впала на верхній частині траси. Змагання були перервані.

Морено отримала медичну допомогу просто на трасі, адже не змогла піднятися через травму коліна. Після цього гірськолижницю евакуювали на вертольоті.

Перед цим те саме сталося з олімпійською чемпіонкою з гірськолижного спорту, американкою Ліндсі Вонн. Спортсменка не зуміла втримати рівновагу після стрибка й упала під час фінального заїзду змагань зі швидкісного спуску.

Вонн отримала медичну допомогу просто на трасі, після чого її евакуювали на вертольоті. Спортсменка дістала важку травму.

Як повідомлялося, легенда світового гірськолижного спорту Ліндсі Вонн за тиждень до старту зимових Олімпійських Ігор 2026 року отримала важку травму коліна, але не відмінила свій виступ на форумі.

До слова, російська лижниця Дар'я Непряєва, яка незаконно відвідувала Крим, впала під час змагань зі скіатлону на Олімпійських іграх в Італії.

