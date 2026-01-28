Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ф'юрі у квітні проведе бій з росіянином Махмудовим

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Ф'юрі у квітні проведе бій з росіянином Махмудовим
Нещодавно Ф'юрі оголосив про намір відновити кар'єру
фото: Reuters

У своїх останніх поєдинках Ф'юрі зазнав двох поразок від українця Усика

Колишній чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі у квітні 2026 року проведе бій проти росіянина Арсланбека Махмудова. Про це повідомив міністр розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх, інформує «Главком».

Поєдинок між Махмудовим і Ф'юрі пройде 11 квітня 2026 року. Місце проведення бою стане відомо пізніше.

Арсланбек Махмудов провів 23 бої у професійному боксі та здобув 21 перемогу. На рахунку Тайсона Ф'юрі 34 виграші у 37 поєдинках.

Нагадаємо, нещодавно Ф'юрі оголосив про намір відновити кар'єру.

«2026-й – рік повернення короля. Я трохи відійшов убік, але тепер я знову в строю. Мені 37 років і я готовий знову йти в бій. Немає нічого кращого, ніж бити мужиків по обличчю та отримувати за це гроші», – написав Ф'юрі в соцмережах.

Ф'юрі заявляв про припинення виступів чотири рази – у листопаді 2013-го, у липні 20127-го, у квітні 2022-го та січні 2025-го.

У своїх останніх поєдинках британець зазнав двох поразок від українця Олександра Усика – у травні та грудні 2024 року.

Як повідомлялося, чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) розповів про те, скільки боїв йому залишилось провести до завершення кар'єри.

«Я думаю, що ще два-три бої», – заявив Усик

Також він розповів, що його команда зараз займається організацією поєдинку проти американця Діонтея Вайлдера.

Усик востаннє на даний момент виходив у ринг у травні 2025 року, коли у поєдинку з Даніелем Дюбуа вдруге у кар’єрі здобув титул абсолютного чемпіона світу. 

«Я продовжу боксувати. Хочу провести поєдинок з Діонтеєм Вайлдером. Мені цікавий цей бій. Він ексчемпіон світу, відомий та дуже сильний боксер. Він є одним з найкращих у надважкій вазі за останнє десятиліття», – зазначав Усик.

Нагадаємо, що Олександр Усик відмовився від титулу WBO та втратив звання абсолютного чемпіона.

«Всесвітня боксерська організація отримала офіційне звернення від команди Олександра Усика стосовно майбутнього титулу чемпіона WBO у важкій вазі. Після ретельного обмірковування Усик вирішив скласти з себе повноваження чемпіона», – йдеться у заяві організації.

Теги: Тайсон Ф'юрі бокс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр зіграв близько 15 хвилин
Усик вийшов на поле у товариській грі «Полісся»
Вчора, 15:19
Боксер підписав контракт зі своїм попереднім промоушеном у 2013 році
Усик може підписати контракт з новою промоушен-агенцією
20 сiчня, 22:58
Прощання з ліквідованим окупантом Черновим відбулося сьогодні, 19 січня, у Новокуйбишевську
Сили оборони на фронті знищили президента Федерації боксу Самарської області
19 сiчня, 17:27
Поліція відкрила провадження на Девіса 11 липня
Чемпіон світу з боксу отримав ордер на арешт за насилля
15 сiчня, 20:54
Усик: Хочу всім побажати щастя, радості, любові і обов’язково ходіть в зал
«Деякі українці святкують сьогодні». Усик зробив нову заяву щодо відзначення Різдва 7 січня
7 сiчня, 15:46
Усик продовжує відзначати Різдво 7 січня
Усик 7 січня вирішив привітати українців із Різдвом
7 сiчня, 10:59
У результаті аварії, учасником якої став Джошуа, загинули два його тренери
Джошуа завершив боксерську кар'єру після смертельної ДТП
7 сiчня, 10:23
Ф'юрі чотири рази оголошував про завершення кар'єри
Тайсон Ф'юрі оголосив про повернення на ринг
4 сiчня, 17:07
Ексчемпіон світу з боксу Джошуа отримав травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Нігерії
У ДТП за участі Джошуа загинули два його тренери
30 грудня, 2025, 10:44

Новини

Меркушина здобула золото Чемпіонату Європи з біатлону
Меркушина здобула золото Чемпіонату Європи з біатлону
Ф'юрі у квітні проведе бій з росіянином Махмудовим
Ф'юрі у квітні проведе бій з росіянином Махмудовим
Україна дізналася суперників на Чемпіонаті світу з настільного тенісу
Україна дізналася суперників на Чемпіонаті світу з настільного тенісу
Чи здолає Світоліна прихильницю Лукашенка у півфіналі Australian Open? Прогноз букмекерів
Чи здолає Світоліна прихильницю Лукашенка у півфіналі Australian Open? Прогноз букмекерів
Клуб Ковляра здобув перемогу у грі баскетбольної Євроліги
Клуб Ковляра здобув перемогу у грі баскетбольної Євроліги
Світоліна – Соболенко: де та коли дивитися півфінал Australian Open
Світоліна – Соболенко: де та коли дивитися півфінал Australian Open

Новини

Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Сьогодні, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Сьогодні, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Сьогодні, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Сьогодні, 10:35
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
Сьогодні, 10:00
Сибіга виключив компроміси щодо відповідальності Росії
Сьогодні, 09:34

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua