Легендарний боснійський бомбардир повернувся до Німеччини

«Шальке» став другим після «Вольфсбурга» німецьким клубом у кар'єрі Едіна Джеко

Центральний нападник Едін Джеко на правах вільного агента залишив «Фіорентину» заради «Шальке». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу з Гельзенкірхена.

«Шальке» підписав із 39-річним боснійцем контракт, розрахований до кінця сезону-2025/26. У новому для себе клубі Джеко отримав футболку з 10-м номером.

Саме виступами в Німеччині за «Вольфсбург» (2007-2011) гравець свого часу привернув до себе увагу з боку «Манчестер Сіті», до якого перебрався в січні 2011 року.

Пізніше він також пограв за «Рому» (2015-2021), «Інтер» (2021-2023) і «Фенербахче» (2023-2025). У першій частині поточної кампанії Джеко відзначився двома голами у 18-ти матчах за «Фіорентину».

Із «Вольфсбургом» боснієць виграв чемпіонат Німеччини-2008/09, а з «Манчестер Сіті» став дворазовим чемпіоном Англії. Джеко – найкращий бомбардир, капітан і лідер за кількістю матчів у футболці збірної Боснії і Герцеговини.

«Шальке» зараз очолює другий за статусом дивізіон Німеччини. У неділю, 25 січня 2026 року, клуб із Гельзенкірхена прийматиме «Кайзерслаутерн».

