Тер Штеген тимчасово залишив «Барселону» заради іншого клубу з Каталонії

Німецький воротар вирушив за ігровою практикою до «Жирони»

Воротар Марк-Андре тер Штеген на правах оренди залишив «Барселону» й приєднався до «Жирони». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційні сайти клубів.

Тер Штеген прагне зіграти на чемпіонаті світу-2026 за збірну Німеччини й для цього має регулярно отримувати ігрову практику. Ряд травм заважав 33-річному німцеві в «Барселоні», тож у сезоні-2024/25 і поточній кампанії гравець провів усього 10 матчів, в яких пропустив 11 голів і двічі зберіг свої ворота «сухими». Його контракт із грандом розраховано до кінця червня 2028 року.

За даними видання The Athletic, Марк-Андре за домовленістю пропустить поєдинок «Жирони» з «Барселоною» в чемпіонаті Іспанії 15 лютого 2026 року. Тимчасовий клуб німця може позбутися цього пункту за рахунок сплати значної компенсації, але навряд чи скористається цим. Також очікується, що «Жирона» візьме на себе частину зарплати воротаря, а він сам відмовиться від бонусів, які міг би отримати в разі здобуття «Барселоною» чемпіонського титулу.

Команда Мічела з трьома українцями Владиславом Крапивцовим, Віктором Циганковим і Владиславом Ванатом у чемпіонаті йде 10-ю, нещодавно здобувши третю поспіль перемогу. Три очки у виїзній дуелі з барселонським «Еспаньйолом» їй приніс дубль Ваната. На його рахунку вісім результативних ударів і одна гольова передача в 19-ти поєдинках за «Жирону» в сезоні-2025/26, тоді як Циганков у 16-ти відзначився п'ятьма голами й двома асистами. Крапивцов у трьох матчах пропустив вісім голів, жодного разу не зумівши зберегти ворота «сухими».

Наступного понеділка, 26 січня 2026 року, підопічні Мічела прийматимуть «Хетафе», сподіваючись на невдачі конкурентів, які можуть дозволити їм завершити 21-й тур чемпіонату на восьмій сходинці.

Нагадаємо, нещодавно до «Жирони» також приєднався талант «Манчестер Сіті». «Містяни» ж у свою чергу оформили трансфер гравця збірної Англії.