«Я маю їх відвезти на Олімпіаду». Як у Гераскевича виникла ідея щодо «шолома пам'яті»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
«Я маю їх відвезти на Олімпіаду». Як у Гераскевича виникла ідея щодо «шолома пам'яті»
Скелетоніст Владислав Гераскевич залишився непохитним під час конфлікту з МОК

Михайло Гераскевич: Тема загиблих спортсменів для Владислава завжди була дуже болючою

Очільник Всеукраїнської федерації бобслею та скелетону Михайла Гераскевич в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів, як виникла ідея щодо виступу скелетоніста Владислава Гераскевича на Олімпіаді у «шоломі пам'яті».

«Це була ідея Владислава (змагатися на Олімпіаді у «шоломі пам'яті» – «Главком»). Тема загиблих спортсменів для нього завжди була дуже болючою. Він якось сказав про цих загиблих спортсменів: «Я маю їх відвезти на Олімпійські Ігри, бо вони самі вже туди ніколи не потраплять». Я відповів: «У мене немає навіть слова, щоб висловити своє захоплення та підтримку цій ідеї», – зазначив Михайло Гераскевич.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді 2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени та дискваліфікував його перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.

Згодом стало відомо, що спортивний арбітражний суд відхилив позов Гераскевича проти МОК у справі про дискваліфікацію.

МОК та міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) визнали те, що шолом Гераскевича «не відповідає Олімпійській хартії та Керівним принципам щодо вираження поглядів спортсменів». 

Збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

До слова, скелетоніст Владислав Гераскевич в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» прокоментував результати своїх суперників на Олімпіаді.

