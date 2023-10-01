Легендарний спортсмен і друг України несподівано підтримав РФ

Гашек підтримав рішення Європейського футбольного союзу повернути юніорські російські команди до міжнародних змагань

Легендарний хокейний воротар Домінік Гашек підтримав рішення Європейського футбольного союзу повернути юніорські російські команди до міжнародних змагань під егідою УЄФА. У соцмережах 58-річний ексспортсмен заявив, що давно вважає такий хід від УЄФА правильним.

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«Діти не несуть відповідальності за своїх батьків. Звичайно, їхню команду можна буде пустити в країну лише у тому випадку, якщо вони засудять війну Росії та російські злочини», – заявив Гашек.

Гашек активно виступає проти «русского мира». Нещодавно він відвідав Україну, де отримав нагороду «Друг України». Колишній спортсмен закликав захисників України гнати з країни російське л*йно. Крім того, хокеїст закликав НХЛ виділити Україні мільярди доларів, адже найкраща хокейна ліга світу продовжує співпрацювати з російськими хокеїстами. Через це Гашека образили у РФ.

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Раніше УЄФА дозволив російським юнацьким командам, представленими гравцями віком до 17 років, повернутися на міжнародну арену в нейтральному статусі (без прапора та гімну та на нейтральній території). Після цього про бойкот матчів з російськими збірними оголосили Англія, Швеція, Норвегія, Данія, Ірландія, Латвія, Литва, Польща, Фінляндія, Румунія та Україна.

Раніше колишній чеський хокеїст Домінік Гашек розповів, чи шкодує, що виступав у Росії. У сезоні-2010/11 голкіпер захищав ворота московського «Спартака».