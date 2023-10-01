Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Легендарний спортсмен і друг України несподівано підтримав РФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Легендарний спортсмен і друг України несподівано підтримав РФ
Домінік Гашек під час візиту в Україну
фото з відкритих джерел

Гашек підтримав рішення Європейського футбольного союзу повернути юніорські російські команди до міжнародних змагань

Легендарний хокейний воротар Домінік Гашек підтримав рішення Європейського футбольного союзу повернути юніорські російські команди до міжнародних змагань під егідою УЄФА. У соцмережах 58-річний ексспортсмен заявив, що давно вважає такий хід від УЄФА правильним.

«Діти не несуть відповідальності за своїх батьків. Звичайно, їхню команду можна буде пустити в країну лише у тому випадку, якщо вони засудять війну Росії та російські злочини», – заявив Гашек.

Легендарний спортсмен і друг України несподівано підтримав РФ фото 1

Гашек активно виступає проти «русского мира». Нещодавно він відвідав Україну, де отримав нагороду «Друг України». Колишній спортсмен закликав захисників України гнати з країни російське л*йно. Крім того, хокеїст закликав НХЛ виділити Україні мільярди доларів, адже найкраща хокейна ліга світу продовжує співпрацювати з російськими хокеїстами. Через це Гашека образили у РФ.

Раніше УЄФА дозволив російським юнацьким командам, представленими гравцями віком до 17 років, повернутися на міжнародну арену в нейтральному статусі (без прапора та гімну та на нейтральній території). Після цього про бойкот матчів з російськими збірними оголосили Англія, Швеція, Норвегія, Данія, Ірландія, Латвія, Литва, Польща, Фінляндія, Румунія та Україна.

Раніше колишній чеський хокеїст Домінік Гашек розповів, чи шкодує, що виступав у Росії. У сезоні-2010/11 голкіпер захищав ворота московського «Спартака».

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У травні цього року Домінік Гашек відвідав Харків, Київ, Бучу, Ірпінь та Вінницю
«Ми служили путінській пропаганді». Легендарний хокеїст Гашек прокоментував свою гру в РФ
6 серпня, 11:10
Домінік Гашек
Знаменитий воротар Гашек подумає над балотуванням на посаду президента Чехії
29 липня, 2019, 15:36
Лукашенко отримав ключкою по обличчю під час хокейного матчу
Лукашенку до крові розбили обличчя під час хокейного матчу (відео)
10 квiтня, 2022, 06:58

Новини

Легендарний спортсмен і друг України несподівано підтримав РФ
Легендарний спортсмен і друг України несподівано підтримав РФ
Україна виборола командну ліцензію у спортивній гімнастиці на Олімпіаду
Україна виборола командну ліцензію у спортивній гімнастиці на Олімпіаду
Українська тенісистка сенсаційно обіграла чемпіонку Вімблдона
Українська тенісистка сенсаційно обіграла чемпіонку Вімблдона
Божевільні гроші. Легендарний промоутер розповів, скільки Ф'юрі заробить за бій з Усиком
Божевільні гроші. Легендарний промоутер розповів, скільки Ф'юрі заробить за бій з Усиком
Збірна України з волейболу розгромно програла Кубі на старті відбору на Олімпіаду-2024
Збірна України з волейболу розгромно програла Кубі на старті відбору на Олімпіаду-2024
На матчі чемпіонату Румунії з футболу пролунав сигнал повітряної тривоги (відео)
На матчі чемпіонату Румунії з футболу пролунав сигнал повітряної тривоги (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
35K
Покрова Пресвятої Богородиці: привітання та листівки
33K
Верещук дала поради біженцям, які стикаються з недружнім ставленням у Європі
18K
День захисників та захисниць України: історія свята, привітання та листівки
16K
Відсьогодні з обігу виходять деякі монети та паперові купюри
16K
Під Івано-Франківськом стався потужний вибух

Новини

У ЗСУ дефіцит дешевих безпілотників через обмеження Китаю – NYT
Сьогодні, 03:27
ООН надасть Україні $123 млн для проходження зимового періоду
Сьогодні, 02:22
Велика Британія вперше направить своїх військових до України
Сьогодні, 00:50
У Росії всі виділені кошти на захоплення України розкрадалися – Буданов
Сьогодні, 00:28
Україна вживає заходів, щоб не допустити передачу іранських ракет Росії
Сьогодні, 00:11
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту