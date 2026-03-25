Легендарний тенісист отримав почесний докторський ступінь іспанського університету

Артем Худолєєв
Рафаель Надаль виграв протягом кар'єри 22 Мейджори
Надаль: Нагороди з академічного світу мають для мене особливе значення

Легендарний іспанський тенісист Рафаель Надаль отримав почесний докторський ступінь від Мадридського політехнічного університету La UPM. Про це повідомляє «Главком».

Заява Надаля

«Я пам'ятатиму цей день із великою теплотою! Протягом своєї кар'єри я отримував різні нагороди, але нагороди з академічного світу мають для мене особливе значення, оскільки вони є повагою з боку установ, які присвятили себе знанням, освіті та прогресу суспільства. Висловлюю величезну подяку Мадридському політехнічному університету La UPM за присвоєння мені цього почесного докторського ступеня, який я прийняв із величезним хвилюванням та смиренністю», – написав Надаль у соцмережах.

Рафаель Надаль: що відомо

Рафаель Надаль виграв 22 Мейджори, це другий результат в історії чоловічого тенісу. Лідером за кількістю Великих шлемів є серб Новак Джокович (24).

Загалом Надаль виграв 92 титули ATP, з них 63 – на ґрунті, зокрема рекордні 14 трофеїв Ролан Гаррос.

Надаль є олімпійським чемпіоном: вигравав «золото» Ігор в одиночному розряді у 2008 році.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Польщі на кваліфікаційний раунд Кубка Біллі Джин Кінг, який відбудеться 10-11 квітня 2026 року.

Україна зіграє проти Польщі у польському місті Глівіце.

Склад збірної України

  • Еліна Світоліна
  • Марта Костюк
  • Олександра Олійникова
  • Людмила Кіченок
  • Надія Кіченок
  • Капітан – Ілля Марченко

Склад збірної Польщі

  • Магда Лінетт
  • Майя Хвалинська
  • Лінда Клімовічова
  • Катаржина Кава
  • Капітан – Давид Целт

Наразі у складі наших опоненток відсутня Іга Швьонтек. Втім, до матчу ще майже місяць, можливі зміни.

Легендарний тенісист отримав почесний докторський ступінь іспанського університету
«Барселона» продала ретрофутболки легенди клубу за 24 години
Україна – Швеція: де та коли дивитися гру плейоф Чемпіонату світу з футболу
Михайло Гераскевич: На Олімпіаді Владислав був би з медаллю – це факт
Шульга набрав 12 очок у грі G-ліги
Прощання з «Енфілдом»: Салах піде з «Ліверпуля» після закінчення сезону
