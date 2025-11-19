Легендарного Федерера включать до Міжнародного залу тенісної слави

Він стане другим швейцарцем після Мартіни Хінгіс, хто отримав такий почесний статус

20-разовий переможець турнірів серії Грендслем Роджер Федерер став третім тенісистом цього року, який був номінований до International Tennis Hall of Fame. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ATP.

Федерер, який протягом своєї блискучої кар'єри утримував першу сходинку у рейтингу ATP протягом 310 тижнів, також встановив рекорд за кількістю послідовних тижнів як №1 (237 тижнів) у період із лютого 2004 по серпень 2008 року. За свою кар'єру він здобув 20 титулів Grand Slam, виграв 28 турнірів ATP Masters 1000 та завоював 103 титули рівня Туру ATP, поступаючись лише Джиммі Коннорсу (109). Він п'ять разів завершував рік яу статусі першого номера рейтингу ATP, 13 разів отримував нагороду за спортивну майстерність імені Стефана Едберга та був рекордні 19 років поспіль (з 2003 по 2021) визнаний улюбленцем вболівальників ATP.

Про обрання Федерера повідомили інші члени Зали слави під час телефонної розмови, в якій взяли участь, зокрема, Стефан Едберг та Борис Бекер – гравці, які свого часу надихали швейцарську суперзірку.

«Для мене величезна честь бути включеним до Міжнародної зали тенісної слави та стояти поряд із такою великою кількістю чемпіонів цієї гри», – прокоментував Федерер. «Протягом моєї кар’єри я завжди цінував історію тенісу та приклад, поданий тими, хто був до мене. Було дуже особливим отримати цю новину у Swiss Tennis, в оточенні наступного покоління гравців – саме там, де розпочався мій власний шлях».

Іншими претендентами на потрапляння до когорти легенд світового тенісу були аргентинець Хуан Мартін дель Потро та росіянка Свєтлана Кузнєцова.

Як повідомлялося, український тенісист Віталій Сачко на турнірі ATP 250 у Меці (Франція) сенсаційно у трьох сетах переміг 13-ту ракетку світу Олександра Бублика. Він уперше у кар’єрі вийшов до чвертьфіналу турніру ATP.

Він продовжив перемагати на турнірі у Франції та став першим українцем за понад вісім років, який зіграв у півфіналі турніру ATP 250. У чвертьфінальному матчі українець здолав француза Клемана Табюра (243-тя ракетка світу).