Визначився турнір, яким Світоліна відкриє наступний сезон

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Визначився турнір, яким Світоліна відкриє наступний сезон
На заключному для себе турнірі Еліна разом зі збірною України дісталася до півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг
Фото: REUTERS/Tingshu Wang

В Еліни є досвід виступу на даних змаганнях

Перша ракетка України Еліна Світоліна на початку 2026 року виступить в новозеландському Окленді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну сторінку турніру в Instagram. 

Сьогодні була анонсована участь української тенісистки разом з її «сусідкою» за рейтингом Еммою Наварро. Вони перебувають на чотирнадцятій та п'ятнадцятій позиції класифікації WTA відповідно. 

На відміну від минулого року, сезон не стартуватиме у 2025 році: графік турнірів пересунули на тиждень пізніше, і тепер офіційною датою відкриття сезону є 5 січня. Тоді пройдуть змагання United Cup (турнір для змішаних команд) та двох турнірів WTA: серії 500 у Брисбені та 250 в Окленді. 

Востаннє Еліна грала там два роки тому: вона дійшла до фіналу, перемігши Кароліну Возняцкі, Емму Радукану, Марі Боузкову та Ван Сіюй, але поступилася Коко Гофф у трьох партіях, яка за місяць дійшла до півфіналу першого Мейджора сезону – Australian Open. 

Нагадаємо, Еліна Світоліна повідомила, що не гратиме до кінця 2025 року

Причиною такого рішення тенісистка назвала психологічне виснаження, спричинене інтенсивними виступами. Останнім її матчем став поєдинок у Кубку Біллі Джин Кінг проти італійки Жасмін Паоліні, де українка поступилася у трьох сетах.

«Останнім часом я не відчуваю себе собою. Я не в правильному емоційному стані і не відчуваю себе готовою до гри, тому закінчую сезон. За ці роки я зрозуміла, що цей вид спорту – це не гроші, слава чи рейтинг, а бути готовою до боротьби і віддавати всю себе. Зараз я просто не на тому моральному чи емоційному рівні, щоб це робити», – написала Світоліна.

Вона зазначила, що їй потрібен час, щоб відпочити.

«Я даю собі простір, необхідний для зцілення й відновлення замість того, щоб змушувати себе. Коли я знову вийду на корт, я хочу боротись на повну силу й бути найкращою версією себе для фанатів, для тенісу й для себе», – зазначила Еліна.

Як повідомлялося, український тенісист Віталій Сачко на турнірі ATP 250 у Меці (Франція) сенсаційно у трьох сетах переміг 13-ту ракетку світу Олександра Бублика. Він уперше у кар’єрі вийшов до чвертьфіналу турніру ATP. 

Він продовжив перемагати на турнірі у Франції та став першим українцем за понад вісім років, який зіграв у півфіналі турніру ATP 250. У чвертьфінальному матчі українець здолав француза Клемана Табюра (243-тя ракетка світу).

