Визначився турнір, яким Світоліна відкриє наступний сезон

На заключному для себе турнірі Еліна разом зі збірною України дісталася до півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг

В Еліни є досвід виступу на даних змаганнях

Перша ракетка України Еліна Світоліна на початку 2026 року виступить в новозеландському Окленді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну сторінку турніру в Instagram.

Сьогодні була анонсована участь української тенісистки разом з її «сусідкою» за рейтингом Еммою Наварро. Вони перебувають на чотирнадцятій та п'ятнадцятій позиції класифікації WTA відповідно.

На відміну від минулого року, сезон не стартуватиме у 2025 році: графік турнірів пересунули на тиждень пізніше, і тепер офіційною датою відкриття сезону є 5 січня. Тоді пройдуть змагання United Cup (турнір для змішаних команд) та двох турнірів WTA: серії 500 у Брисбені та 250 в Окленді.

Востаннє Еліна грала там два роки тому: вона дійшла до фіналу, перемігши Кароліну Возняцкі, Емму Радукану, Марі Боузкову та Ван Сіюй, але поступилася Коко Гофф у трьох партіях, яка за місяць дійшла до півфіналу першого Мейджора сезону – Australian Open.

Нагадаємо, Еліна Світоліна повідомила, що не гратиме до кінця 2025 року.

Причиною такого рішення тенісистка назвала психологічне виснаження, спричинене інтенсивними виступами. Останнім її матчем став поєдинок у Кубку Біллі Джин Кінг проти італійки Жасмін Паоліні, де українка поступилася у трьох сетах.

«Останнім часом я не відчуваю себе собою. Я не в правильному емоційному стані і не відчуваю себе готовою до гри, тому закінчую сезон. За ці роки я зрозуміла, що цей вид спорту – це не гроші, слава чи рейтинг, а бути готовою до боротьби і віддавати всю себе. Зараз я просто не на тому моральному чи емоційному рівні, щоб це робити», – написала Світоліна.

Вона зазначила, що їй потрібен час, щоб відпочити.

«Я даю собі простір, необхідний для зцілення й відновлення замість того, щоб змушувати себе. Коли я знову вийду на корт, я хочу боротись на повну силу й бути найкращою версією себе для фанатів, для тенісу й для себе», – зазначила Еліна.

Як повідомлялося, український тенісист Віталій Сачко на турнірі ATP 250 у Меці (Франція) сенсаційно у трьох сетах переміг 13-ту ракетку світу Олександра Бублика. Він уперше у кар’єрі вийшов до чвертьфіналу турніру ATP.

Він продовжив перемагати на турнірі у Франції та став першим українцем за понад вісім років, який зіграв у півфіналі турніру ATP 250. У чвертьфінальному матчі українець здолав француза Клемана Табюра (243-тя ракетка світу).