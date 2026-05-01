Матч «Полтави» і «Кривбаса» в Прем'єр-лізі вдруге відклали через повітряну тривогу

Святослав Василик
Святослав Василик
Гравці «Полтави» і «Кривбаса» зіграли результативний перший тайм
фото: ФК Кривбас

Команди забили 5 голів за 16 стартових хвилин

Матч 26-го туру української Прем'єр-ліги між «Полтавою» і «Кривбасом», в якому полтавська команда веде в рахунку (3:2) вдруге відклали через повітряну тривогу. Про це повідомляє «Главком».

Суперники видали божевільні 16 стартових хвилин. «Кривбас» швидко забив одразу два голи. Спочатку Парако скористався помилкою захисника і відкрив рахунок. А потім Сек спокійно подвоїв перевагу після навісу Мендоси.

Здавалось, «Полтаву» чекає розгром. Але господарі оговтались і забили тричі. Захист «Кривбаса» загубив Коцюмаку і той поцілив у дальній кут. Далі Сухоручко влучно пробив головою. І нарешті Кемкін хоч і парирував удар Одарюка, але на добиванні Сад розстріляв ворота гостей.

За рахунку 3:2 команди обмінялися моментами. Кемкін врятував «Кривбас» після складного удару головою Сухоручка. А голкіпер «Полтави» Мінчев зреагував на удар головою Сека, перевівши м'яч у стійку.

На 44-й хвилині матч призупинили через повітряну тривогу. Коли через годину його вже мали поновлювати, поєдинок знову відклали через загрозу.

«Кривбас», набравши 40 очок, йде сьомим у турнірній таблиці УПЛ. «Полтава» наразі посідає останнє місце. 

Українська Прем'єр-ліга. 26-й тур

«Полтава» – «Кривбас» – 3:2 (матч призупинили на 44-й хвилині)

  •  Голи: Коцюмака, 8, Сухоручко, 11, Сад, 16 – Парако, 2, Сек, 7

Нагадаємо, київське «Динамо» обіграло «Кривбас» (6:5) у матчі 25-го туру української Прем'єр-ліги.

Теги: ФК «Кривбас» ФК «Полтава» УПЛ НОВИНИ ФУТБОЛУ

