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    Україна ризикує втратити команду в груповому турнірі Ліги чемпіонів

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    В останні роки українські клуби не дуже впевнено виступають на євроарені - Україна ризикує втратити команду в груповому турнірі Ліги чемпіонів
    В останні роки українські клуби не дуже впевнено виступають на євроарені
    Фото з відкритих джерел

    Очки для таблиці коефіцієнтів УЄФА здобувають лише «Динамо» і «Шахтар»

    Перші матчі четвертого раунду Ліги чемпіонів, Ліги Європи і Ліги конференцій внесли зміни до таблиці коефіцієнтів УЄФА. Перемога «Шахтаря» в Монако і поразка «Зорі» у Відні віддалили Україну від Австрії, з якою ми ведемо боротьбу за пряме місце в груповому турнірі Ліги чемпіонів у сезоні 2023/24. Таке право точно дає 10 сходинка, а 11-а – за певних обставин.

    Крім того, в Австрії залишилося на одну команду більше, тож і очок теоретично вони зможуть набирати більше.

    Нагадаємо, таблиця коефіцієнтів формується таким чином. Сума очок, набраних усіма клубами цієї країни в єврокубках поточного сезону, ділиться на кількість клубів. У відбірних раундах за перемогу дається 1 очко, за нічию 0,5. В основних раундах – за перемогу 2 очка, за нічию – 1. За потрапляння до групового турніру Ліги чемпіонів (через кваліфікацію або автоматично) клуб отримує 4 бонусних очка. За вихід в 1/8 фіналу – 5 бонусних очок, в 1/4 фіналу, 1/2 фіналу і фінал Ліги чемпіонів або 1/4 фіналу, 1/2 фіналу і фінал Ліги Європи – по 1 бонусному очку (за перемогу в фіналах бонус не дається).

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    Таблиця коефіцієнтів складається шляхом підсумовування коефіцієнтів за останні п'ять сезонів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Україна ризикує втратити команду в груповому турнірі Ліги чемпіонів