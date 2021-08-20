Україна ризикує втратити команду в груповому турнірі Ліги чемпіонів

Очки для таблиці коефіцієнтів УЄФА здобувають лише «Динамо» і «Шахтар»

Перші матчі четвертого раунду Ліги чемпіонів, Ліги Європи і Ліги конференцій внесли зміни до таблиці коефіцієнтів УЄФА. Перемога «Шахтаря» в Монако і поразка «Зорі» у Відні віддалили Україну від Австрії, з якою ми ведемо боротьбу за пряме місце в груповому турнірі Ліги чемпіонів у сезоні 2023/24. Таке право точно дає 10 сходинка, а 11-а – за певних обставин.

Крім того, в Австрії залишилося на одну команду більше, тож і очок теоретично вони зможуть набирати більше.

Нагадаємо, таблиця коефіцієнтів формується таким чином. Сума очок, набраних усіма клубами цієї країни в єврокубках поточного сезону, ділиться на кількість клубів. У відбірних раундах за перемогу дається 1 очко, за нічию 0,5. В основних раундах – за перемогу 2 очка, за нічию – 1. За потрапляння до групового турніру Ліги чемпіонів (через кваліфікацію або автоматично) клуб отримує 4 бонусних очка. За вихід в 1/8 фіналу – 5 бонусних очок, в 1/4 фіналу, 1/2 фіналу і фінал Ліги чемпіонів або 1/4 фіналу, 1/2 фіналу і фінал Ліги Європи – по 1 бонусному очку (за перемогу в фіналах бонус не дається).

Таблиця коефіцієнтів складається шляхом підсумовування коефіцієнтів за останні п'ять сезонів.