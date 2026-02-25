Найкращий зимовий олімпієць в історії може кардинально змінити вид спорту

Клебо натякав, що після Олімпіади міг би спробувати себе у новій дисципліні

Після тріумфального завершення Олімпійських ігор 2026 року для норвезького лижника Йоганнеса Гесфлота Клебо світ спорту заговорив про його можливий перехід у професійний велоспорт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Velo.

Велосипед замість лиж

Генеральний менеджер норвезької велокоманди Uno-X Mobility та чемпіон світу 2010 року Тор Гушовд підтвердив, що веде перемовини з «королем лиж» щодо його приєднання до складу команди. Чутки про зміну дисципліни ходили ще минулого року, проте Клебо вирішив відкласти будь-які рішення до завершення олімпійського циклу.

Сам Клебо раніше натякав, що перехід до Uno-X може стати його наступною великою ціллю після Олімпіади. Історія спорту знає успішні приклади подібних трансформацій, як-от перехід Пріможа Рогліча зі стрибків з трампліна у велоспорт або приклад Йоргена Нордхагена, який став чемпіоном світу серед юніорів у лижах перед підписанням контракту з Visma-Lease a Bike.

Як з'явилася ідея такого переходу?

Тор Гушовд, який особисто тренувався з Клебо, зазначає, що 29-річний атлет має унікальні фізичні дані та неймовірний контроль над велосипедом. За словами керівника Uno-X, Йоганнес демонструє природну здатність швидко адаптуватися до шосейного велоспорту. «Він блискуче сидить на велосипеді та має чудову координацію. З таким «двигуном», як у нього, він міг би досягти успіху в будь-якому виді спорту на витривалість», – наголосив титулований велосипедист у коментарі для Velo. Клебо вже знайомий із внутрішньою кухнею велоспорту: у 2025 році він брав участь у розвідці трас перед Туром Фландрії та спостерігав за етапами Тур де Франс із директорської машини.

Рекорд Клебо у Мілані-Кортіні-д'Ампеццо

Домінування Клебо на трасах в Італії було абсолютним. Він не залишив шансів суперникам ні у спринтах, ні у виснажливих дистанційних гонках, як-от скіатлоні чи 50-кілометровому марафоні. Завдяки цьому успіху Йоганнес Гесфлот Клебо став найтитулованішим спортсменом в історії зимових Олімпіад, маючи у своєму активі 11 золотих та загалом 13 олімпійських медалей. За цим показником він поступається лише легендарному американському плавцю Майклу Фелпсу. Такий феноменальний рівень підготовки робить його ідеальним кандидатом для переходу в іншу циклічну дисципліну.

Нагадаємо, що найтитулованіший спортсмен Білих Олімпіад спричинив політичний скандал. Фотографію Йоганнеса Гесфлота Клебо з партійною символікою опублікували на сторінці однієї з політичних партій Норвегії.