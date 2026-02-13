Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Італійська біатлоністка виграла суд щодо вживання допінгу і виступить на Олімпіаді

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Італійська біатлоністка виграла суд щодо вживання допінгу і виступить на Олімпіаді
Ребекка Пасслер довела, що не вживала препарат для маскування стероїдів навмисно
фото: Reuters

У Ребекки Пасслер буде лише один шанс проявити себе на домашніх Іграх

Одна з лідерок національної збірної Італії з біатлону Ребекка Пасслер офіційно виграла апеляцію у справі про порушення антидопінгових правил. Про це повідомляє «Главком»

Аргументація Пасслер щодо потрапляння в організм допінгу

Скандал навколо 24-річної біатлоністки спалахнув за кілька днів до відкриття Ігор, коли в її допінг-пробі, взятій під час тренувального збору минулого місяця, виявили летрозол. Цей препарат зазвичай використовується для лікування раку молочної залози, але в спорті він заборонений, оскільки може приховувати наслідки вживання стероїдів. Пасслер із самого початку наполягала на своїй невинності, стверджуючи, що відбулося випадкове «несвідоме забруднення». Суд визнав ці доводи обґрунтованими, підтвердивши очевидну обґрунтованість ненавмисного вживання, що врятувало олімпійську мрію спортсменки.

Через це національний апеляційний суд Nado Italia скасував її тимчасове відсторонення, визнавши аргументи спортсменки про ненавмисне потрапляння забороненої речовини до її організму. Це рішення дозволяє Пасслер повернутися до розташування команди вже у понеділок, 16 лютого, щоб взяти участь у фінальній частині олімпійського турніру.

Реакція спортсменки на позитивне для себе рішення

Для Ребекки Пасслер, яка народилася і виросла в Антхольц-Антерсельві, де проходять біатлонні гонки Ігор-2026, ці дні стали справжнім випробуванням. «Це були надзвичайно важкі часи. Я завжди вірила у свою доброчесність і тепер нарешті можу зосередитися на біатлоні на всі 100%», – зізналася вона у заяві для Італійської федерації зимових видів спорту. Попри виправдання, через бюрократичні затримки біатлоністка вже втратила можливість виступити у спринті, гонці переслідування та масстарті, проте її повернення значно підсилить шанси Італії в жіночу естафету.

Повернення Ребекки має для Італії особливе значення, адже вона є частиною видатної біатлонної династії. Її дядько, Йоганн Пасслер, був дворазовим бронзовим призером Олімпіади 1988 у Калгарі. 

Читайте також:

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що італійська біатлоністка отримала відсторонення від домашньої Олімпіади. За даними італійських ЗМІ, зокрема La Repubblica, у пробі спортсменки, взятій під час позазмагального контролю в неї вдома, виявили летрозол. Ця речовина перебуває у забороненому списку WADA ще з 2008 року. Хоча летрозол не є прямим допінгом для покращення результатів, він знижує рівень естрогену і часто використовується атлетами для маскування слідів вживання анаболічних стероїдів.

Теги: допінг Олімпіада біатлон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

МОК зловили на гарячому: дискваліфікація, яка суперечить власним правилам
МОК зловили на гарячому: дискваліфікація, яка суперечить власним правилам
Вчора, 17:08
Савелій Коростельов є рядовим російської армії
Матір російського військового збирається їхати на Олімпіаду, щоб підтримати його
14 сiчня, 18:49
Євген Марусяк та Віталій Калініченко представлятимуть Україну на Олімпіаді-2026
Українські стрибуни на лижах з трампліна здобули дві олімпійські ліцензії
19 сiчня, 12:32
Спортсменка після тривалого розгляду була дискваліфікована рішенням Російського антидопінгового агентства
Титулована неповнолітня російська гірськолижниця погоріла на вживанні допінгу
20 сiчня, 12:16
Заборона на пронесення російських прапорів діє на змагальних майданчиках, у медіацентрі та Олімпійському селищі
МОК заборонив проносити російські прапори на олімпійські об'єкти
3 лютого, 12:02
Мартіна Вальчепіна славиться своїм бойовим характером: на Олімпіаді-2014 вона змагалася, будучи вагітною близнюками
Італійка Мартіна Вальчепіна, маючи важку травму, візьме участь в Олімпіаді
3 лютого, 21:00
У президента Франції не склалися відносини з очільницею італійського уряду Мелоні
Макрон може пропустити відкриття Олімпіади, щоб не сидіти поруч з Венсом – ЗМІ
5 лютого, 17:35
Віталій Мандзин на своєму першому колі підняв команду на восьме місце
Олімпіада: Україна фінішувала в топ-10 змішаної естафети з біатлону
8 лютого, 16:24
МОК дискваліфікував Гераскевича
МОК дискваліфікував Гераскевича
Вчора, 10:33

Новини

Італійська біатлоністка виграла суд щодо вживання допінгу і виступить на Олімпіаді
Італійська біатлоністка виграла суд щодо вживання допінгу і виступить на Олімпіаді
Охорона американського репера зчепилася з легендою ковзанярського спорту на Олімпіаді
Охорона американського репера зчепилася з легендою ковзанярського спорту на Олімпіаді
Тренер суперника збірної України в Лізі націй несподівано знайшов собі ще одну роботу
Тренер суперника збірної України в Лізі націй несподівано знайшов собі ще одну роботу
Адвокат Гераскевича прокоментував рішення суду, який відхилив позов українця до МОК
Адвокат Гераскевича прокоментував рішення суду, який відхилив позов українця до МОК
«Шахтар» виграв другий контрольний матч за день
«Шахтар» виграв другий контрольний матч за день
Тренер ПСЖ пояснив зменшення ігрового часу Забарного
Тренер ПСЖ пояснив зменшення ігрового часу Забарного

Новини

Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
Сьогодні, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
Сьогодні, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
Сьогодні, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
Сьогодні, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Сьогодні, 13:12
Вашингтон, Київ та Москва готують новий раунд діалогу: заява Кремля
Сьогодні, 12:27

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua