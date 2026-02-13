Італійська біатлоністка виграла суд щодо вживання допінгу і виступить на Олімпіаді

У Ребекки Пасслер буде лише один шанс проявити себе на домашніх Іграх

Одна з лідерок національної збірної Італії з біатлону Ребекка Пасслер офіційно виграла апеляцію у справі про порушення антидопінгових правил. Про це повідомляє «Главком».

Аргументація Пасслер щодо потрапляння в організм допінгу

Скандал навколо 24-річної біатлоністки спалахнув за кілька днів до відкриття Ігор, коли в її допінг-пробі, взятій під час тренувального збору минулого місяця, виявили летрозол. Цей препарат зазвичай використовується для лікування раку молочної залози, але в спорті він заборонений, оскільки може приховувати наслідки вживання стероїдів. Пасслер із самого початку наполягала на своїй невинності, стверджуючи, що відбулося випадкове «несвідоме забруднення». Суд визнав ці доводи обґрунтованими, підтвердивши очевидну обґрунтованість ненавмисного вживання, що врятувало олімпійську мрію спортсменки.

Через це національний апеляційний суд Nado Italia скасував її тимчасове відсторонення, визнавши аргументи спортсменки про ненавмисне потрапляння забороненої речовини до її організму. Це рішення дозволяє Пасслер повернутися до розташування команди вже у понеділок, 16 лютого, щоб взяти участь у фінальній частині олімпійського турніру.

Реакція спортсменки на позитивне для себе рішення

Для Ребекки Пасслер, яка народилася і виросла в Антхольц-Антерсельві, де проходять біатлонні гонки Ігор-2026, ці дні стали справжнім випробуванням. «Це були надзвичайно важкі часи. Я завжди вірила у свою доброчесність і тепер нарешті можу зосередитися на біатлоні на всі 100%», – зізналася вона у заяві для Італійської федерації зимових видів спорту. Попри виправдання, через бюрократичні затримки біатлоністка вже втратила можливість виступити у спринті, гонці переслідування та масстарті, проте її повернення значно підсилить шанси Італії в жіночу естафету.

Повернення Ребекки має для Італії особливе значення, адже вона є частиною видатної біатлонної династії. Її дядько, Йоганн Пасслер, був дворазовим бронзовим призером Олімпіади 1988 у Калгарі.

Нагадаємо, що італійська біатлоністка отримала відсторонення від домашньої Олімпіади. За даними італійських ЗМІ, зокрема La Repubblica, у пробі спортсменки, взятій під час позазмагального контролю в неї вдома, виявили летрозол. Ця речовина перебуває у забороненому списку WADA ще з 2008 року. Хоча летрозол не є прямим допінгом для покращення результатів, він знижує рівень естрогену і часто використовується атлетами для маскування слідів вживання анаболічних стероїдів.