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    УЄФА показав всі обкладинки програмок фіналів Ліги чемпіонів (унікальні фото)

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    УЄФА показав всі обкладинки програмок фіналів Ліги чемпіонів (унікальні фото)
    Фото з відкритих джерел

    Колекція нараховує 66 інформаційних довідників

    Анонсуючи головну подію року, фінал Ліги чемпіонів між «Манчестер Сіті» та «Челсі», УЄФА показав фото титульних сторінок усіх програмок, які були надруковані перед вирішальними матчами турніру.

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    Усього колекція нараховує 66 інформаційних довідників.

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    В останньому фіналі «Челсі» переміг «Манчестер Сіті» з рахунком 1:0.

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    На матчі був присутній головний тренер збірної України Андрій Шевченко, який зайняв місце поруч з російським олігархом.

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    Пізніше з’явилося відео святкування «Челсі» в роздягальні.

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    Останні три турніри Ліги чемпіонів виграли німецькі тренери Юрген Клопп, Ган-Дітер Флік і Томас Тухель.

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    Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів
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    УЄФА показав всі обкладинки програмок фіналів Ліги чемпіонів (унікальні фото)